Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сферах метрологии и лесного хозяйства

Делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, находящаяся в Азербайджане с рабочим визитом, встретилась с представителями министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам защиты лесов, управления водными ресурсами, смягчения последствий изменения климата, гидрометеорологии и другим, представляющим взаимный интерес. Также стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества.

В рамках встречи между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерством сельского и лесного хозяйства Турции была подписана двухлетняя (2021-2023 годы) Рабочая программа по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области метеорологии и лесного хозяйства.

| 2021-03-17T19:26:29+04:00 17 марта 2021, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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