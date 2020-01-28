Азербайджан и Марокко начинают активное сотрудничество

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова посетила Марокко, где провела ряд встреч и подписала меморандумы о сотрудничестве.

Как сообщает #, впервые в истории музейного дела в нашей стране Азербайджанский национальный музей ковра установил деловые связи с музеями Марокко – страны, входящей в африкано-арабский регион.

Министр культуры, молодежи и спорта Марокко Альхасаном Абйяба предложил Ширин Меликовой обсудить программу, объединяющую культуры наших стран.

Ширин Меликова передала ему приветствия министра культуры Азербайджанской Республики Абульфаса Гараева, рассказала об успешной работе в культурной сфере Азербайджана, о том, какое большое значение уделяет наше государство вопросам сохранения культурного наследия.

Ширин Меликова посетила в Марокко Национальный фонд музеев. Он был создан в 2011 году и является главной структурой занимающейся пропагандой марокканского искусства в мире.

Фонд способствовал открытию пяти музеев — Музей истории и цивилизаций, Музей современного искусства Мохаммеда VI и Музей Фотодокумента (город Рабат), Музей Дар Эль-Баша и Музей ковра и текстиля Дар-Си Саида (город Маррракеш). Национальный фонд музеев Марокко сотрудничает с такими культурными учреждениями, как Музей Гугенхайма, Государственный Эрмитаж, Национальный музей Китая, Лувр, Музей Орсэ и Центр Помпиду.

Приятно, что теперь в этом ряду есть и Азербайджанский национальный музей ковра.

Ширин Меликова встретилась с президентом Национального Фонда музеев Марокко Мехди Готби. В ходе встречи были обсуждены совместные проекты и подписан меморандум о сотрудничестве.

Примечательно, что это первое в истории музейного дела в Азербайджане соглашение о сотрудничестве с музеями Марокко.

Мехди Готби заявил, что культурное наследие, традиции и современное искусство дружественного Азербайджана будут встречены с большим интересом в Королевстве Марокко, имеющем 44 миллиона человек населения.

Марокканскому Национальному Фонду музеев были подарены ковер «Малыбейли», сотканный сотрудниками отдела традиционных технологий, а также издания музея — «Азербайджанский музей ковра – 50», «Художественная вышивка из коллекции Азербайджанского музея ковра» и «Лятиф Керимов».

Во время своего визита в Королевство Марокко Ширин Меликова также ознакомилась с Музеем истории и цивилизаций, Музеем современного искусства Мохаммеда VI в Рабате.

Обсуждая план сотрудничества с директором Музея современного искусства Абдельазизом Эль Идрисси, Ширин Меликова поделилась своим видением будущих совместных проектов, цель которых — популяризация коврового наследия двух стран.

Помимо этого, директор Азербайджанского национального музея ковра побывала в Музее Дар Эль-Баша, Музее ковра и текстиля Дар-си Саида, Музее берберских племен и Музее Ив Сен-Лорана в Марракеше.

Во время встречи с директором музея Дар Эль-Баша и директором Музея ковра и текстиля Дар-Си-Саида Салимой Айтбарек были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя культурными центрами, включая программы по ковроткачеству и обмен лекциями, а также научного исследования культурного наследия наших и берберских племен в области ковроткачества.

В интервью # Ширин Меликова подвела итоги своей деловой поездки:

«Марракеш является туристической столицей страны. Этот город ежегодно посещают множество туристов, здесь организуются международные музыкальные и кинофестивали с участием мировых знаменитостей. Не сомневаюсь, что сотрудничество между культурными центрами Королевства Марокко и Азербайджанским национальным музеем ковра даст мощный импульс развитию культурных связей между двумя дружественными народами».