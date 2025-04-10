Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег посетили Зангилан.

Шахин Мустафаев и Фарзана Садег проведут осмотр текущих совместных инфраструктурных проектов, включая строительство моста Агбенд и железной дороги Горадиз-Агбенд.

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Эти инфраструктурные проекты реализуются в связи с Аразским коридором, который соединит Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчываном через Иран.