В 2022 году Азербайджан отмечает 30-летие установления дипломатических отношений с рядом стран.

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства (АГУКИ), который в следующем году будет отмечать свое 100-летие, осуществляет проект «Параллельные миры», цель которого — отметить оба события посредством совместных мероприятий, организованных посольствами и ВУЗом, и таким образом содействовать устойчивому развитию обоюдных связей на академической и творческой плоскости.

На начальном этапе проект реализует мероприятия с посольствами Венгрии, Греции, Италии, Пакистана, на следующий семестр запланирована работа с представительствами Испании, Китая и Мексики.

Первая часть проекта была представлена в начале апреля и стартовала совместным мероприятием с посольством Венгрии.

Как сообщает #, на днях в университете был отмечен День Греции, посвященный 30 — летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грецией.

Чрезвычайный и полномочный посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигос на открытии мероприятия говорил о важности культурных отношений. Он поблагодарил всех участников мероприятия за интерес к греческой культуре и представил автора фотовыставки по историческим достопримечательностям Греции, фотографа и куратора Айдына Садыхова.

Мероприятие посетили послы и представители посольств Венгрии, Чехии, Литвы, Бельгии, Польши и других стран, а также представители медиа и деятели культуры.

На мероприятии была организована выставка SANKI ANTIKA — синкретичный проект, отражающий своеобразную трактовку греческой классики в художественном переосмыслении современности и в творческой подаче студентов АГУКИ.

Разные аспекты историко-культурного и эстетического наследия Древней Греции являются частью академических программ Университета, что и определило заданный межфакультативный характер мероприятия.

Программу открывает выставка студентов Художественного факультета (кафедра «Изобразительного искусства») на тему мифологии.

В этом синтезе посольство Греции представило фотовыставку «Каменная летопись мифов» — работы известного фотографа и путешественника Айдына Садыхова.

Айдын Садыхов, является автором множества интересных международных культурных проектов, фотовыставок, а также литературных семинаров.

Работы Садыхова украшают интерьеры различных ресторанов, отелей, домов культуры, офисов и посольств в Азербайджане и Европе.

Основными жанрами известного фотографа являются архитектура и городской пейзаж, природа и животный мир, Travel — фотография, а также уличная фотография. Все эти жанры фотограф успешно демонстрирует и умело сочетает в различных своих выставках и проектах.

Его персональные фотовыставки и работы проходили в Греции, Венгрии, Польше, Израиле и других странах мира.

В 2018 году, именно в столице Греции состоялось открытие его первой персональной зарубежной фотовыставки, где он представил исторические и современные достопримечательности города Баку.

Летом 2018 года работа Садыхова победила в известном международном фотоконкурсе и была представлена на крупном Фотофестивале в городе Ханья, Крит.

Ведущее греческое новостное издание Kathimerini и многие другие освещали его выставки в Афинах, также наш фотограф был приглашен в студию ведущей греческой радиостанции ATHINA 984.

В интервью # Айдын Садыхов рассказал, что тема древних мифов и старинных городских легенд всегда занимала особое место в его творчестве.

«Когда мы говорим о древних мифах и легендах, мы всегда вспоминаем Грецию. Мифы Древней Греции – это величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении столетий. Древнегреческие мифы являются, по сути, шедеврами, собранными многими поколениями великих историков, поэтов и мыслителей. Знание этих мифов дает важный ключ к пониманию основ таких понятий как история, поэзия, драматургия и живопись», — говорит фотограф.

В завершении мероприятия Айдын Садыхов предложил гостям выставки окунуться в мир невероятных греческих мифов посредством фотографии. Он провел увлекательную экскурсию по каждой фотоработе, где подробно рассказывал о мифах, связанных с изображенными на фотографиях объектами.