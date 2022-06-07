В Иране заявили о совместной с Азербайджаном разработке газового месторождения «Шах-Дениз». Накануне министр нефти ИРИ Джавад Овджи сообщил, что ирано-азербайджанское партнерство в проекте «Шах-Дениз» является хорошей практикой для определения совместной работы на каспийских нефтегазовых месторождениях.

Одновременно с этим министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и Джавад Овджи подписали в пятницу в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое. Сообщается также, что стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А главное, все это происходит на фоне активизировавшихся переговоров о поэтапном расширении мощности Транс-Адриатического газопровода (TAP). На это указал министр энергетики Пярвиз Шахбазов, отметивший, что «на встрече с управляющим директором трубопроводной компании TAP AG Лукой Шиппати (Luca Schieppati) обсудили поэтапное расширение газопровода TAP на основе результатов обязательного рыночного тестирования». Других подробностей встречи министр не привел, информируют СМИ.

На взгляд аналитиков отрасли, сегодня в этой точке пересекается множество политических и экономических составляющих, а в ключе процессов – газовые баталии Брюсселя и Москвы. ЕС разрабатывает план отказа от российского газа, а в прошлом месяце Москва остановила поставки топлива в два «недружественных государства», не поддавшихся ее нажиму и отказавшихся платить в рублях, — Болгарию и Польшу. Теперь Балканы ищут альтернативных поставщиков. Один из самых вероятных кандидатов на эту роль — Азербайджан.

«Возможно, совпадение, но встреча министра экономики Микаила Джаббарова с министром нефти Ирана Джавадом Овджи состоялась после письма Джо Байдена Президенту Ильхаму Алиеву, — комментирует сплетение обстоятельств экономист Эльданиз Амиров, — Учитывая подчеркнутое внимание главы Белого дома к роли Азербайджана в контексте транскаспийского сотрудничества для стабилизации региональных и мировых рынков, здесь прослеживается недвусмысленная связь. Для успешной разработки и реализации упомянутых начинаний появилась серьезная необходимость в достижении некоторых договоренностей с Ираном».

Почему именно Иран? По словам Амирова, все дело в позиции ИРИ по вопросу раздела Каспийского моря. Иран на сегодняшний день формирует основной уровень сопротивления, говорит аналитик: «Какое-то время до 2018 года в вопросах статуса и раздела Каспийского моря противился Туркменистан, но позже с Ашхабадом удалось договориться. На фоне консенсуса была достигнута договоренность о совместной разработке месторождения «Достлуг», что стало возможным после принятой четыре года назад в рамках Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Однако достигнутые в Актау договоренности не решили всех проблем.

Таким образом, сегодня на Каспии 28 км рассматриваются как территориальное море и еще 18 км как исключительная рыболовная зона. Поверхностные воды предназначены для совместного судоходства, а с ресурсами морского дна и подводных районов все обстоит сложнее – здесь стороны не могут прийти к соглашению уже многие годы. Потому необходим новый раунд переговоров с Ираном для полноценного использования каспийских ресурсов, реализации транскаспийских проектов с последующим экспортом энергосырья в Европу. Будем надеяться, что меморандум поспособствует решению этого вопроса», — говорит Амиров.

Растущую заинтересованность ЕС в поставках азербайджанского газа подтвердил руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан. По его свидетельству, намерения сторон расширить мощности инфраструктуры TAP очевидны, однако конкретные планы пока не известны. «Остается немало открытых вопросов. Думаю, где-то к сентябрю будут какие-то подвижки, и ситуация несколько прояснится», — сказал он.

Напомним, что ранее со ссылкой на коммерческого директора TAP Марию Савову сообщалось, что поэтапное увеличение пропускной способности газопровода в два раза — до 20 млрд кубометров — может занять 45-65 месяцев. Ранее сообщалось, что консорциум TAP AG рассматривает три сценария расширения пропускной способности: ограниченное — до около 14,4 млрд кубометров в год, частичное – до около 17,1 млрд кубометров в год и полное — до около 20 млрд кубометров в год.

Сможет ли наша республика обеспечить необходимые поставки, когда и насколько расширятся мощности TAP? «Азербайджанское правительство неоднократно заявляло, что газ есть. Но требуются капиталы для разработки новых месторождений и расширения существующей газотранспортной инфраструктуры. А потому нужна ясность – на какой период, и какие объемы рассчитывать, поскольку это также вопрос коммерческой рентабельности. Все это должны уточнить европейские контрагенты в рамках конкретных договоренностей», — сказал Шабан.