AZAL порекомендовал пассажирам покупать авиабилеты c официального сайта авиакомпании

В связи с появлением различных сведений о продаже авиабилетов на специальные и чартерные рейсы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) авиакомпания AZAL еще раз просит пассажиров полагаться только на официальную информацию, предоставленную оперативным штабом при Кабинете Министров, авиакомпанией или посольством/консульством.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении AZAL.

Сообщается, что компания настоятельно рекомендует пассажирам покупать авиабилеты c официального сайта авиакомпании (www.azal.az), не поддаваться на провокации и не доверять неофициальной информации. В противном случае пассажир может потерять как время, так и денежные средства.

«Авиакомпания еще раз напоминает пассажирам, что вся информация о чартерных или специальных рейсах, выполняемых в период пандемии, размещается на сайте AZAL и официальных страницах авиаперевозчика в социальных сетях», — говорится в сообщении авиакомпании.

AZAL также имеет право обратиться в правоохранительные органы для расследования действий провокационного характера, то есть умышленного распространения недостоверной информации.