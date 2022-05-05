Основатель компании Apex Circuit Design Клайв Боуэн рассказал о трассе Гран-при Майами «Формулы-1», сообщает #.

Компания занималась созданием конфигурации трассы. Боуэн отметил опасный поворот номер 14, в котором гонщикам придётся продемонстрировать всё своё мастерство.

«Нам нужно было сделать так, чтобы наша трасса была разнообразной. Поэтому мы включили секцию с изменением наклона, секции, позволяющие развить очень высокую скорость, выжимая максимум из аэродинамических свойств, и крутые повороты.

Расположение некоторых ограждений объясняется тем, что мы попытались осложнить задачу пилотов, провоцировать их на ошибку. Последовательность поворотов с 13-го по 16-й, где мы вписываем трассу под эстакады, словно иголку.

Когда входишь в 14-й поворот, не видно апекса 15-го до тех пор, пока ты находишься на апексе 14-го поворота. Мы называем это «генератор ошибок». У пилотов будет шанс улучшить позицию за счёт обгонов», — цитирует Боуэна Racefans.