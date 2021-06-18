Согласно соответствующему решению Кабинета Министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», с 00:00 часов 19 июня до 06:00 часов 20 июня будет прекращена перевозка пассажиров по регулярным маршрутным линиям.

20 июня пассажирские перевозки по регулярным маршрутным линиям по городу Баку будут осуществляться в обычном режиме.

В этот же день в Баку состоится очередная игра чемпионата Европы по футболу. В группе А сборная Турции встретится со сборной Швейцарии. В связи с этим пассажирские автобусы будут работать в воскресенье в обычном режиме.

Метро будет работать в течение всего июня, в том числе в эти выходные — 19 и 20 июня.