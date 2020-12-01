Австрия не собирается использовать российскую вакцину от коронавируса

Австрия не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил канцлер Себастьян Курц. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что у Австрии уже есть договорные обязательства с поставщиками из Европы.

«Мы ориентируемся на европейскую программу по закупкам. У нас заключены соглашения о закупках с шестью компаниями», — сказал Курц.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В Австрии коронавирусом заразились 282 456, выздоровели 221 692, погибли 3 184 человека. (gazeta.ru)