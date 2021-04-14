Австрия готова стать площадкой для саммита Путина и Байдена

Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, заявили в министерстве иностранных дел страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения <…> Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом австрийский МИД подчеркнул, что место и время проведения саммита зависит от обеих стран-участниц.

12 апреля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе стремление стран продолжить диалог о стратегической стабильности.

В ходе переговоров Байден предложил российскому коллеге провести встречу в нейтральной стране. В Белом доме заявили, что саммит может состояться летом текущего года.