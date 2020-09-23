Австралия вложит более $88 млн. в разработку вакцин от коронавируса

«Австралийское правительство присоединилось к [международному] механизму COVAX, что позволит закупать вакцины против COVID-19 по мере их появления. В соответствии с соглашением, Австралия выделит 123,2 млн австралийских долларов ($88,7 млн) для участия в механизме, и это значит, что мы сможем получать предложения о покупке вакцин, когда они станут доступны», — указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте министерства здравоохранения страны.

Также Хант сообщил, что данное решение правительства служит дополнительной мерой гарантии получения вакцины к уже подписанному соглашению с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), и лабораторией университета Квинсленда (Австралия). Он отметил, что участие в механизме COVAX «является важной частью стратегии Австралии по обеспечению доступа к любым безопасным и эффективным вакцинам». «Приняв решение участвовать в COVAX, мы гарантируем австралийцам и нашим соседям по Тихоокеанскому региону и Юго-Восточной Азии возможность получить безопасную и эффективную вакцину», — сказал министр.

Механизм COVAX направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Цель состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого и равного доступа, когда они появятся на рынке. Проектом управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также производящие вакцины транснациональные корпорации, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования. (ТАСС)