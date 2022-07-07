Китай должен сохранять геостратегический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, передает ТАСС. По ее словам, власти КНР обязаны проявлять «сдержанность» в отношениях со всеми странами региона.

«Важно поддерживать порядок, основанный на стратегическом равновесии, при котором страны могут делать свой собственный суверенный выбор, в том числе в отношении своих связей и партнерских отношений», — отметила Вонг.

Как указала глава МИД Австралии, Китай является одной из великих держав, поэтому от него требуется использовать свою силу «сдержанно и законно». По ее мнению, Пекину стоит проявлять уважение к выбору тех или иных государств.

При этом Вонг также подчеркнула, что Канберра сохраняет планы по созданию собственного атомного подводного флота и будет продолжать взаимодействовать с США и Великобританией в рамках военного альянса AUKUS. С точки зрения властей Австралии, подобные шаги не могут создать «новую реальность» в регионе, а ее контакты с Лондоном и Вашингтоном лишь способствуют «стабильности и безопасности».