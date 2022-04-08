Австралия предоставит Украине дальнейшую военную помощь, в том числе противотанковые вооружения и боеприпасы на сумму 26,5 миллиона австралийских (около 19,8 миллиона американских) долларов, сообщил в пятницу на своем официальном сайте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

«Эта дополнительная поддержка будет оказана помимо поставки 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины», — говорится в сообщении австралийского премьера.

Моррисон отметил, что не будут раскрываться детали нового «пакета» помощи Украине, а также данные о ее доставке по просьбе официальных лиц Украины и других партнеров Австралии.

По его словам, общая сумма военной помощи Украины будет доведена по затратам примерно до 191,5 миллиона австралийских (около 143 миллионов американских) долларов.

«Наше правительство продолжит искать возможности для дальнейшего военного содействия, где это возможно, для срочного обеспечения требуемого потенциала украинских вооруженных сил», — пообещал Моррисон.

«Это борьба важна, потому что не только украинские жизни и их земли поставлены на карту, но также и принципы свободы и буквы закона», — заявил австралийский премьер.