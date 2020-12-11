Австралия остановила разработку вакцины от COVID из-за положительных тестов на ВИЧ

Испытания австралийской вакцины от коронавируса нового типа, разрабатываемой Университетом Квинсленда и компанией CSL Limited, остановлены после появления ложноположительных результатов тестов на ВИЧ у ряда добровольцев.

Об этом сообщается в заявлении разработчиков препарата, опубликованном CSL Limited.

«CSL и правительство Австралии пришли к соглашению, что разработка вакцины не будет переходить ко второй и третьей фазам испытаний. Первая фаза будет продолжена», – указано в заявлении.

При этом разработчики вакцины подчеркивают, что она не может вызывать ВИЧ-инфекцию, стандартные контрольные тесты подтвердили отсутствие у участников испытания вируса иммунодефицита человека.

Всего в мире с начала пандемии выявлено более 69,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,5 млн — с летальным исходом.(Газета.Ru)