Правительство Австралии ввело санкции в отношении 33 физических лиц из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

На сайте австралийского ведомства говорится, что санкции затронут «33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей».

Санкции вводятся в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, председателя правления «Ростеха» Сергея Чемезова, председателя ПАО «Транснефти» Николая Токарева, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и ряда других лиц.