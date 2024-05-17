Власти Австралии сообщили о введении очередного пакета санкций в отношении российских предприятий, якобы вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Как отмечается в заявлении министра, распространенном МИД страны, адресные финансовые санкции вводятся в отношении «шести российских организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию». «Австралия самым решительным образом осуждает незаконный экспорт, закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет в ходе <…> войны против Украины», — указано в документе.

В МВД Австралии сообщили, что в санкционный список были внесены в числе прочих ранее подпавшие под санкции ЕС ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт».(ТАСС)