Австралия и Великобритания собираются заключить соглашение о свободной торговле в ходе встречи глав правительств после саммита Группы семи (G7), который пройдет в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. Об этом в пятницу австралийский министр финансов Саймон Бермингем заявил интервью изданию The Australian.

По словам главы ведомства, страны «очень близки к заключению принципиального соглашения о свободной торговле», и, вероятно, оно будет подписано во время официального визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Великобританию после саммита G7 в Корнуолле. «Встреча глав [правительств Австралии и Великобритании] — это крайний срок в переговорах по сделке о свободной торговле», — отметил Бермингем.

Также австралийский министр сообщил, что Австралия будет стремиться к «как можно более открытому рынку для австралийских товаров» без квот, тарифов и пошлин.

Заключение торгового соглашения между Канберрой и Лондоном стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Австралии остаются торговые договоренности. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.