Австралия разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте (Западная Австралия) для размещения атомных подводных лодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря. Об этом в пятницу сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник в австралийском оборонном ведомстве.

Как ожидается, решение о размещении британских атомных подводных лодок на военных базах в Перте, принятое в рамках военного партнерства AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США, созданный в сентябре 2021 года), будет озвучено на следующей неделе в Сиднее. В ходе его реализации в следующие несколько месяцев атомные подводные лодки британского ВМФ прибудут для дислокации на западное побережье континента, а австралийские военнослужащие будут зачислены в состав их экипажей для обучения работе на этих субмаринах и повышения квалификации.

Точное количество атомных подлодок ВМС Великобритании, которые будут дислоцированы в Австралии, остается засекреченным, однако уже известно, что их основной задачей станет патрулирование акватории Южно-Китайского моря и «сдерживание растущих амбиций Китая в регионе».

Австралия объявила о строительстве собственного атомного подводного флота в сентябре 2021 года, сразу после создания AUKUS. Планируется, что при помощи своих партнеров по альянсу Австралия построит как минимум восемь атомных подводных лодок, а также оснастит свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поскольку первые атомные субмарины собственного производства будут спущены на воду не ранее 2040 года, австралийские власти прорабатывают с партнерами пути укрепления своего военного потенциала за счет приобретения «некоторого количества» готовых атомных подлодок или дислокации флота союзников на своей территории.