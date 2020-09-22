Август отметился отрицательным сальдо внешнеторгового баланса

Государственный таможенный комитет представил отчетность по внешнеторговому балансу Азербайджана, проливающую свет на отрицательное сальдо по итогам минувшего месяца. Отрицательное значение означает превышение импорта над экспортом, т.е. страна больше покупает, чем продаёт. По мнению экономистов, если такая тенденция не изменится, нас могут ждать тяжелые экономические последствия.

В августе импорт превысил экспорт на 41,4 млн долларов, составив 790,3 млн долларов, в то время как экспорт товаров из Азербайджана сократился до 748,9 млн долларов. В то же время основной показатель состоятельности страны, привязанный к внешней торговле, в январе-августе текущего года достиг без малого 3,189 млрд в основной резервной валюте. А если принять во внимание, что показатели истекших восьми месяцев являют традиционное для нашей страны преобладание вывоза над ввозом — экспорт составил 9,88 млрд долларов, а импорт — 6,69 млрд долларов, этот год пока еще не изменил многолетней тенденции и сальдо внешнеторгового баланса страны держится в положительной зоне.

Однако за отчетный период экспорт азербайджанской продукции сократился на 3,639 млрд долларов, или на 24,9% по сравнению с прошлогодними данными. Столь заметное снижение азербайджанского экспорта в первую очередь связано с резким падением цен на нефть на мировых рынках, и только во вторую — с сокращением экспорта продукции ненефтяного сектора. Так, в январе-августе он составил 1,153 млрд долларов, что на 124 млн долларов, или 9,7% меньше, чем в минувшем году.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, в I-ом полугодии задекларированный экспорт нефти из Азербайджана составил 15 млн 343 тыс. 452,45 тонн на $5 млрд 339 млн 488,25 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года объемы экспорта в натуральном выражении сократились на 3,1%, в стоимостном же спад составил 30,4%. Как видно из этих цифр, пандемия коронавируса и резкое удешевление цен на нефть в первом полугодии оказали сильное влияние на выручку Азербайджана от экспорта нефти.

При этом, лидером по объемам импорта нефти из Азербайджана, по-прежнему, остается Италия, которая приобрела ее на $2 млрд 440 млн 415,56 тыс. В целом, на Италию пришлось 38,8% экспорта нефти Азербайджаном в январе-июне 2020 года. В топ-3 ведущих импортеров азербайджанской нефти по итогам первой половины текущего года помимо Италии вошли Китай и Хорватия. Причем, Хорватия нарастила импорт нефти из Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3 раза, сместив с третьей позиции Грецию.

Нефтяной сектор, по-прежнему, играет ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета и положительного сальдо торгового баланса Азербайджана в условиях пандемии COVID-19 и существенно более низких цен на нефть, чем годом ранее. По итогам полугодия в структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (88,14%). Доля «черного золота» составила 69,47% всего экспорта Азербайджана.

За истекшее полугодие дефицит платежного баланса Азербайджана составил 957,5 млн долларов. Центробанк сообщает, что за отчетный период в балансе текущих операций сформирован профицит на сумму 598,2 млн долларов, а счет движения капитала и финансов сформировался дефицит в 956,4 млн долларов. Активы и запасы сократились на 957,5 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит в балансе текущих операций сократился в 5,1 раз.

По нефтегазовому сектору профицит баланса текущих операций сократился в 1,9 раз (2,8 млрд долларов), составив 3,3 млрд долларов, по ненефтяному сектору дефицит баланса текущих операций сократился на 12,1% (0,4 млрд долларов), составив 2,7 млрд долларов

Несмотря на многолетние намерения национального правительства диверсифицировать экономику от экспорта энергосырья в сторону развития реального сектора, индексы «черного золота» продолжают решать судьбу важнейших макроэкономических показателей, и торговый баланс в этом плане не исключение. По мнению экспертов, дефицит платежного баланса вызван падением цены нефти, поскольку не вынес текущего уровня цен на главный экспортных ресурс. Также привлекает внимание тот факт, что меры по сокращению импорта не поддержали баланс валютных потоков с зарубежными странами. Вместе с тем из-за относительно высоких цен на нефть текущий счет страны был завершен в первом квартале с профицитом в 696 млн долларов.