«Мы провели в нынешнем году аудит финансовых отчетов ЗАО «Азербайджанское государственное телевидение и радио».

Об этом сообщил АПА председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

Он отметил, что в результате проверки выявлены некоторые финансовые нарушения: «Этот вопрос был обсужден в Коллегии Счетной палаты, принято соответствующее решение. В решении коллегии руководству АзТВ было рекомендовано принять определенные меры, по некоторым вопросам приняты серьезные меры. Это в основном решение институциональных вопросов, связанных с развитием телевидения. С учетом искажения некоторых доходов и расходов в финансовых отчетах рекомендовано пересмотреть эти отчеты».