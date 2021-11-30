Таша, Руслан и Лейла — классический любовный треугольник, в который попали герои нашумевшего романа «Качели над Каспием», встретятся в «Аттракционе над Абшероном». «Москвичка с душой бакинки», известная российская писательница, главный редактор Russian Business Guide Мария Суворовская выпустила новую книгу. В начале 2022 года на экраны выйдет долгожданный фильм, снятый по произведению Суворовской, в котором она также исполнила главную роль.

«Новую книгу мы написали вместе с замечательным и талантливым журналистом Алексеем Сокольским. Главы делятся на женские – нечетные, и мужские — четные. История на берегу Каспия должна была дать возможность мужчинам высказаться. И я доверила это Алексею. «Аттракцион над Абшероном» – это продолжение книги «Качели над Каспием». Все-таки когда-то качели должны были остановиться…», — рассуждает автор.

Мария Суворовская неразрывно связана с Баку. В Азербайджане ее полюбили за искренность и неподдельность, с которой она создает каждый новый проект, посвященный Стране Огней. Сама Мария не раз признавалась в том, что Баку навсегда покорил ее сердце.

В интервью # Мария Суворовская рассказала о новой книге и раскрыла главную интригу новинки:

— Когда вы решили, что «Качели над Каспием» получат продолжение?

— Идея написать продолжение книги «Качели над Каспием» возникла во время съемок фильма, потому что во многих моментах была недоговоренность. Всем хотелось узнать, как сложиться судьба героев, что будет дальше. И обратную связь от читателей я тоже получала. Читатель хочет, чтобы любая история любви закончилась хорошо, а когда конец не самый лучший, то принято считать как в известной присказке: «если все заканчивается плохо, то это еще не конец, потому что все должно заканчиваться хорошо». Так зародилась идея написать продолжение «качелий», и в этом году мы с журналистом Алексеем Сокольским, эту идею реализовали.

— Приоткрывая завесу, что ждет читателя в новой книге?

— Судя по обратной связи с читателями я поняла, что многие мужчины хотели высказаться за главного героя, Руслана. Поэтому в этой книге мы и решили сделать главы женские и главы мужские. Четыре главы книги написаны мной, и три очень талантливым журналистом Алексеем Сокольским. На мой взгляд получилось очень интересно и вкусно. Диалог между героями стал более ярким. Мужской взгляд добавил книге шарма…

— Получит ли эта история продолжение на экране?

— Конечно, мне хотелось бы продолжения не только в книжном варианте, но и в кино. Сложно ответить сейчас, получит ли эта история продолжение на экране, как это было в «Качелях над Каспием». Пока мы ждем премьеру этого фильма, которая запланирована на начало следующего года. Возможно, фильм будет представлен 14 февраля, в День всех влюбленных.

— Когда ждать презентацию «Аттракциона над Абшероном» в Баку?

— Презентация в Москве состоится 8 декабря. Далее будет Баку, но уже в новом году. С огромной радостью и большим удовольствием подпишу книгу всем своим друзьям и читателям. До встречи, Баку!