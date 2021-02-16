Аттракцион бесконечной глупости от Сержа Саргсяна

Третий президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью телеканалу «ArmNews» рассказал о причинах своей отставки, поражении в войне и нынешней ситуации. Сказать, что это был какой-то аттракцион бесконечной глупости- ничего не сказать. Азатович нес ахинею, явно стараясь выставить себя в позитивном свете. Только вот получилось по итогу, что он лишь подчеркивал правоту, принципиальность и политическую дальнозоркость президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начал Саргсян с того, что попытался объяснить причины, побудившие его стать премьером после двух президентских сроков вопреки своему обещанию. Нет, он не признался в том, что хотел и дальше находиться во главе коррупционной пирамиды, приносящей сотни миллионов долларов ежегодной прибыли ему самому, его родным и окружению. Азатович попытался придать попытке узурпации власти характер чего-то героического.

«Сложившиеся геополитические реалии и убеждение, что смена главного переговорщика может негативно повлиять на процесс по урегулированию и привести к роковым для страны последствиям, привели к тому, что я согласился стать премьером. И никто не мог прогнозировать, что движение приведет к такому финалу», — сказал Саргсян. По сути, признав, что оказался настолько политически близорук, что прошляпил рост протестных настроений, которые в итоге привели к его свержению.

Более того, вы только вдумайтесь, кому он в итоге уступил власть! Вчерашнему, средней руки и скандальной репутации журналисту, который в какой-то момент даже «конструктивным оппозиционером» успел побывать. Да, Серж Саргсян публично признал, что его, так давно присутствовавшего в большой политике, как наперсточник «фраера» обыграл Никол Пашинян. Ведь, третий президент РА открыто заявил, что власть должна была быть передана Карапетяну, а не Пашиняну!

Одно это дает представление о том, кем в реальности является Саргсян. Но в том все и дело, что он продолжал нести ахинею, все больше погружаясь в болото собственной глупости. К примеру, он до сих пор продолжает лгать, утверждая, что четырехдневная апрельская война 2016 года «была остановлена при посредничестве России, после того как с соответствующей просьбой обратился Азербайджан, понесший серьезные потери».

Все эти же речи он озвучивал пять лет назад, по следам той четырехдневной войны. По итогам которой азербайджанская армия прорвала так называемую «линию Оганяна», нанесла существенный урон армянской армии в военной технике и живой силе, освободив свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, взяв под контроль Леле-тепе и иные стратегически важные высоты. И факт этого поражения был признан даже армянскими политиками, военными экспертами.

Они все тыкали Сержа Азатовича носом в карту, глядя на которую легко можно было понять, что армянская армия отступила. Причем, как и сейчас Пашинян, тогда Саргсян скрывал реальные масштабы людских потерь в той войне. После которой в РА начались мощные акции протеста, а в адрес третьего президента РА неслись слова, повторять которые не позволяет уважение к читателям. Впрочем, и это еще не все.

Примитивно надеясь на короткую память армянского народа и пытаясь представить свое поражение в войне с азербайджанской армией, возглавляемой Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, благодаря которому была в 2020 году была одержана и победа в 44-дневной Отечественной войне, Саргсян попытался предстать в облике политика, при котором преимущество в ходе переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта было на стороне официального Еревана.

Он заявил, что по Казанскому документу от 2011 года, Карабах получал промежуточный статус, вместе с рядом гарантий, в том числе следующих: безопасность Нагорного Карабаха обеспечивают силы самообороны самого Нагорного Карабаха, Республика Армения официально является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, все ветви власти Карабаха (законодательная, исполнительная, судебная) признаются международным сообществом. Наконец, Карабах получал право членства в тех международных организациях, для вступления в которые независимость не является обязательными условием.

В этом случае армянская сторона передала бы Азербайджану пять районов, но, вплоть до согласования референдума о независимости Карабаха, удерживала бы Лачинский и Кельбаджарский районы. Далее предусматривалась эвакуация армянского населения из Лачина для последующего заселения азербайджанцами, но без передачи под контроль Азербайджана. Причем прогресс по переселению был бы связан с прогрессом по референдуму: без одного, не было бы второго, добавил Саргсян.

Он заверил, что в референдуме участвовало бы только фактическое население Нагорного Карабаха, а не та часть азербайджанского населения, которая жила там к началу конфликта. И тут напоминаем о самом главном — Азербайджан отказался подписывать данный документ. Получается, что вся эта болтовня Сержа Саргсяна о том, что якобы бы могло бы быть, не имеет никакого смысла. Фактом остается то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, проявив принципиальность, твердость и дальновидность, послал всех, кто предлагал все это куда подальше. Откуда, судя по сказанному Саргсяном в интервью, Серж Азатович так и не вернулся.