Атомное напряжение Ирана

Иран предупреждали, что ни Израиль, ни США не допустят, чтобы он получил ядерное оружие. В ответ были только угрозы и хвастовство, что никто не может ему в этом помешать.

Если аятоллы открыто заявляют о своей цели уничтожить Израиль и нанести ущерб США, а с ними и другим неверным вкупе и с верными последователями ислама на другом берегу Персидского залива, то не следует удивляться принятым мерам по предотвращению подобной угрозы.

Несколько дней назад на ряде военных и атомных объектов Ирана происходили инциденты. Вблизи военного комплекса в районе городка Парчина произошел взрыв. По утверждению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований в этом районе находится секретный объект по производству ракет. Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства передал снимки района, на которых видно, что в 20 км к юго-востоку от Тегерана появился большой участок выжженной земли. Спустя четыре дня взрыв прогремел в клинике в Тегеране, погибли 19 человек.

Иранские власти заявили, что на объекте вблизи Парчина взорвалась емкость с газом, а в клинике утечку газа и пожар спровоцировали взрывы кислородных баллонов.

Вслед за этими инцидентами 2 июля на заводе по обогащению урана в Натанзе произошел взрыв и возник пожар. В результате фактически уничтожен цех по сборке новых центрифуг. Есть сведения, что иранские атомщики потеряли до 80% UF 3 (фторида урана), который используется для получения оружейного урана.

Затем 4 июля на электростанции «Заркан» в городе Ахваз на юго-западе Ирана взорвался трансформатор и начался пожар. Были видны клубы дыма и слышны звуки взрывов. Электростанция могла снабжать электроэнергией ядерные объекты.

Наконец, пожар или, возможно, взрыв произошел в городе Шираз. Здесь работают иранские ученые-физики, проводятся исследования, находятся ядерные объекты.

О том, что происходят катастрофы вынуждены сообщать иранские власти, но при этом утверждают их техногенный характер и отвергают возможность терактов или бомбардировки.

Тем не менее, сначала в арабской прессе, а потом в американской и европейской стали рассматривать возможность израильской воздушной атаки в первую очередь на объект в Натанзе. Характер разрушений, в том числе на фотографиях, представленных иранскими властями, не подтверждает версию о техногенной катастрофе.

В Израиле практически никогда не подтверждают причастность к операциям спецслужб или налетов авиации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на объекты не в пограничных странах. Одно из немногих исключений было в 2018 году, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал об операции разведки «Моссад» по похищению секретного атомного архива Ирана.

Глава МИД Габи Ашкенази дал понять, что Израиль может быть причастен к взрыву в Натанзе. Он напомнил, что страна уже давно «проводит долгосрочную политику, не позволяющую Ирану обладать ядерными возможностями». Это, по его словам, «представляло бы существенную угрозу для Израиля». «Мы предпринимаем действия, о которых лучше не говорить».

В газете «Коммерсант» аналитик Института международных исследований Андрей Баклицкий отметил, что «Уничтожение цеха по сборке новых центрифуг на обогатительном комплексе в Натанзе стало неприятным сюрпризом для ядерной программы Ирана. Объект строился несколько лет, вступил в строй в 2018 году и предназначался для финальной сборки и настройки новых типов центрифуг. Было потеряно высокотехнологичное оборудование и точные измерительные приборы». Отметим, что весьма дорогостоящие.

Израильская пресса, не без утечек из спецслужб и ЦАХАЛ, откровенно пишет, что, в частности, объект в Натанзе был уничтожен в результате атаки израильских истребителей. Говорится, что группа F-16 ударами своих ракет выполнила задачу по разрушению цеха центрифуг.

Одновременно сообщается, что самолеты были дозаправлены в воздухе танкером над территорией одной арабской страны. Прозрачно намекают, что это Катар, где находится американская военно-воздушная база. Отметим, что ВВС ЦАХАЛ неоднократно проводили учения по дозаправке истребителей F-16 в воздухе.

В этой версии не все сходится. У Катара неплохие отношения с Ираном и хорошие с Турцией. У последней с Израилем большие проблемы, поэтому у Дохи нет особых резонов ради разовой услуги Израилю нарываться на сложности с Тегераном и Анкарой.

Гораздо правдоподобнее выглядит вариант, что атака в Натанзе была предпринята израильскими истребителями F-35. Их радиус действия гораздо больше и им дозаправка для выполнения такой операции не понадобилась бы. К тому же это относительно новые самолеты и очень важно приобрести опыт их боевого использования.

По политическим причинам возможное использование F-35 не подтверждается, и даже об этом нет утечек, но такой вариант представляется довольно близким к действительности.

И здесь мы подходим к еще одному участнику в той или иной мере имеющего отношение, по крайней мере, к эпизоду в Натанзе — России.

Дело в том, что такой объект должен иметь глубоко эшелонированную противовоздушную оборону. Ее основу, как легко предположить, составляют российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит» и даже С-400 «Триумф».

В России эти комплексы рекламировались как полностью закрывающие охраняемые объекты и способные полностью отразить возможные атаки авиации и ракет. Они являются экспортным товаром и буквально навязываются Москвой. В свое время, скорее от безысходности, Тегеран приобрел С-300, хотя с этим были проблемы.

Сначала в специализированной израильской и американской прессе, а потом и в обычной появились сообщения, что авиация ЦАХАЛ нашла способ пробить защитный пояс С-300, а потом и С-400. Косвенно это подтверждалось полной неспособностью этих комплексов в Сирии противодействовать израильской авиации. В Москве это объясняли нежеланием сталкиваться с израильскими самолетами в небе Сирии и недостаточной подготовкой сирийских ракетчиков. Кроме того, российские эксперты взахлеб рассуждали, что ни израильская, ни американская авиация не смогут даже приблизиться к объектам, прикрытых С-300 и тем более С-400.

И вот теперь налицо полный провал российских ЗРК в небе Ирана. Последствия этого факта настолько бризантные, что в Белокаменной предпочитают отделываться острожными заявлениями общего характера. Так заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заметил, что «Такого рода вещи, которые происходят, требуют серьезного рассмотрения. Самое последнее дело — предаваться каким-то измышлениям».

Как пишет пресса, иранские аятоллы поклялись отомстить Израилю, что подтверждает версию об успешной воздушной атаке.

Какие у Тегерана есть варианты?

Во-первых, ударить по Израилю с сирийских Голанских высот. Эффекта практически не будет. Такой удар ожидаем и сил у проиранских шиитских боевиков недостаточно. Да и Россия ограничивает там их возможности.

Во-вторых, ответ из Ливана через «Хезболлу» приведет к жесткому ответу Израиля, что вызовет волну протестов, которые и так там не стихают с октября прошлого года. В полной дестабилизации Ливана Тегеран не заинтересован, так как это ударит по всей шиитской коалиции.

В-третьих, террористические акты против израильских объектов от посольств до культурных центров и туристов. И здесь ответы последуют незамедлительно.

Вот и получается, что Тегерану проще замолчать эти события по примеру с инцидентом с генералом Касемом Сулеймани. Что он и делает.

Вот как Москва теперь объяснит Тегерану и другим потенциальным покупателям беспомощность своих хваленых ЗРК остается только догадываться.

В любом случае теплоты в отношениях Ирана и России это не прибавит.