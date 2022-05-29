Невероятное сочетание музыки Шаина Новрасли от Джона Колтрейна до Вагифа Мустафазаде в исполнении маэстро сделало вечер фортепианного фестиваля незабываемым, сообщает #/

Музыка Шаина Новрасли идеально сочетает традиции Запада и Востока, его импровизации джаза, европейской классической музыки, блюза и фольклорной музыки отличаются волшебной полифонией и зажигающим ритмом.

За годы своей успешной карьеры пианиста Шаин Новрасли создал свой индивидуальный стиль. Его главные черты – виртуозность, мастерские переходы с меняющейся динамикой, темпераментность, выразительность, органичность и композиционное единство.

На концерте Шаин исполнил как композиции из своего нового альбома, а также ту музыку, которой он вдохновлялся как композитор.

Публика пришла в восторг с первых нот, творческий заряд мощного импровизатора и одного из самых одаренных пианистов Азербайджана передался ей с первой минуты. Этот концерт был долгожданным для бакинской публики, недаром все билеты на него были проданы ещё до начала фестиваля. Шаин играет как чувствует, и виртуозно передает зрителям своё дыхание и ритм жизни, её смыслы тайны и гармонию во всём.

Во время музыкальных импровизаций маэстро на сцене публика отключилась от всех мыслей и зарядилась позитивными эмоциями. У Шаина Новрасли не бывает конкретной программы. Он выходит на сцену и своими чувствами через музыкальные импровизации создает красоту. Каждая нота не играется механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом его магия импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающиеся.

Завершающим аккордом этого волшебного вечера и фестиваля стали долгие овации зрителей стоя.