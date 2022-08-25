Антуан Гризманн, возможно, не будет играть в стартовом составе «Атлетико» в этом сезоне.

Мадридский клуб не хочет выкупать французского форварда, которому в марте исполнится 32 года, за 40 миллионов евро у «Барселоны».

«Атлетико» обязан будет заплатить эту сумму в конце сезона после завершения второго года аренды, если форвард проведет как минимум по 45 минут в 50% матчей, в которых он мог сыграть в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В сезоне-2021/22 Антуан сыграл в 81% матчей, подходящих под данные критерии (30 из 37), поэтому в нынешнем сезоне для активации выкупа ему достаточно сыграть в паре десятков матчей. В «Атлетико» это понимают и донесли эту информацию до главного тренера Диего Симеоне.

Если выкуп за 40 млн евро состоится, то «Атлетико» должен будет заключить с Антуаном двухлетний контракт на 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Этим летом «Атлетико» попытался вернуть игрока «Барселоне», но каталонцы отказались, несмотря на то, что мадридцы были готовы заплатить за возврат. Но эта сумма была меньше зарплаты, которую «Барса» должна платить Гризманну – 16 миллионов евро без учета налогов.

Как сообщает COPE, «Барселона» внимательно относится к ситуации и дала команду своим юристам следить за возможным нарушением законов.

В двух стартовых матчах Ла Лиги Гризманн выходил на поле на 62-й минуте и забил 1 гол. (sports.ru)