Атакованное пиратами турецкое судно MOZART приближается к порту в Габоне

Турецкий корабль, накануне подвергшийся атаке пиратов у берегов города Лагос в Нигерии, находится в 10 милях от порта Порт-Жантиль в Габоне.

Об этом агентству «Анадолу» сообщила посол Турции в Либревиле Нилуфар Эрдем Кайгысыз.

«Мы пытаемся договориться о том, чтобы судно сбросило якорь в границах порта. Как только корабль сбросит якорь, мы направимся к нему на лодках», — сказала дипломат.

По словам Кайгысыз, все действия координируются с компанией, оперирующей судно.

«В первую очередь мы займемся доставкой на берег тела погибшего члена экипажа. Сначала мы должны обеспечить перевозку тела в морг. Мы следим за всем процессом. Как только корабль прибудет в порт, мы встретимся с членами экипажа, а затем доставим тело», — сказала она.

Шедший под флагом Либерии турецкий контейнеровоз MOZART подвергся атаке пиратов накануне в 10.36 по местному времени примерно в 180 милях от берегов Лагоса. Пираты взяли в заложники 15 из 19 членов экипажа.

Все заложники – этнические турки. В стычке погиб этнический азербайджанец. В настоящее время на борту корабля, взявшего курс на Габон, находятся трое членов экипажа.