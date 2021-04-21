Атака на банки: граждан Азербайджана предупредили о новых киберугрозах

В Азербайджане участились жалобы населения на фишинговые атаки, нацеленные на банки. Киберпреступники пытаются завладеть банковской и другой личной информацией граждан, злоупотребляя услугами технической поддержки Kapital Bank, Unibank и других банков.

Сообщая об этом #, в Службе электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий подчеркнули, что при кибератаках на мобильные номера граждан поступают звонки от имени якобы сотрудников банка. В ходе разговора абоненту сообщается об осуществлении определенного денежного перевода, для подтверждения которого требуются номер счета карты, пароль, код подтверждения и другая личная информация.

По другому сценарию киберпреступников от имени банковских сотрудников создаются поддельные учетные записи в социальных сетях. В дальнейшем аферисты также требуют предоставить пользователя информацию о карточных счетах и кодах подтверждения для осуществления определенных банковских операций.

«Цель состоит в том, чтобы с помощью методов социальной инженерии заманивать пользователей в ловушку и легким путем зарабатывать деньги», — подчеркивается в сообщении Службы электронной безопасности.

По словам специалистов, при подобном типе кибератак преступники могут использовать различные программы, чтобы скрыть свою личность и отображать телефонные номера противоположной стороне любым удобным для них способом. То есть на экране входящего звонка может отображаться номер банка или другого лица. На самом деле звонок осуществляется с совершенно другого номера.

Чтобы не угодить в ловушку хакеров, гражданам рекомендовано быть предельно внимательными и осторожными, не предоставлять банковские данные и другую личную информацию противоположной стороне, независимо от того, какой номер отображается на экране телефона. При получении таких звонков или сообщений, прежде всего, нужно проверить точность информации, связавшись с банком или организацией другими средствами.

При этом, специалисты службы заостряют особое внимание на том, что фотографирование банковских карт и передача их противоположной стороне, а также передача кодов подтверждения (OTP) по телефону другим людям может привести к материальному ущербу. Мошенник, заполучивший такую важную информацию как номер карточного счета, срок действия, трехзначный код на обратной стороне карты (CVV) и коды подтверждения, может беспрепятственно снять все средства со счета, а проще говоря, совершить ограбление по современному методу.

По мнению экспертов, чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста. Однако в независимости от этого, любому пострадавшему рекомендовано в срочном порядке обратиться в Службы электронной безопасности, посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]

Также граждане не должны забывать о том, что ни один банк, ни в каком из случаев не потребует от клиента предоставить по телефону конфиденциальную информацию, такую как пароль и код подтверждения. В целях безопасности обладатель карточного счета не должен никому передавать или разглашать эти данные.