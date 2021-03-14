Астронавты NASA завершили монтажные работы на внешней стороне МКС

Пресс-служба NASA сообщила, что американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили выполнение многочасовых ремонтно-монтажных работ на внешней стороне Международной космической станции, передает Интерфакс.
Сообщается, что астронавты провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения и подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.
Также ими был заменен блок передатчика беспроводной видеосвязи на модуле Unity и проведены кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции.
Ранее сообщалось, что члены экипажа МКС временно заделали несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда». На следующей неделе планируется герметизация трещины, которую обнаружили в переходной камере модуля.
Добавим, ученые опасаются, что Международная космическая станция уже выработала свой ресурс (aif.ru)