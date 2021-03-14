Астронавты NASA завершили монтажные работы на внешней стороне МКС

Пресс-служба NASA сообщила, что американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили выполнение многочасовых ремонтно-монтажных работ на внешней стороне Международной космической станции, передает Интерфакс.

Сообщается, что астронавты провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения и подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Также ими был заменен блок передатчика беспроводной видеосвязи на модуле Unity и проведены кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции.

Отмечается, что это уже четвертый в текущем году выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции.

Ранее сообщалось, что члены экипажа МКС временно заделали несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда». На следующей неделе планируется герметизация трещины, которую обнаружили в переходной камере модуля.

Добавим, ученые опасаются, что Международная космическая станция уже выработала свой ресурс (aif.ru)