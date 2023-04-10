Первое солнечное затмение 2023 года будет зарегистрировано 20 апреля. По данным кафедры астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), во время данного гибридного солнечного затмения из-за кривизны поверхности Земли наблюдается кольцевое или полное затмение — в зависимости от местоположения наблюдателя вдоль центральной траектории затмения. В большинстве случаев гибридные затмения начинаются как кольцевые, затем переходят в полные затмения, а затем снова в кольцевые.

Затмение начнется 20 апреля в 05:34:22 по бакинскому времени и завершится в 10:59:18. Астрономическое явление продлится 5 часов 25 минут. Пик затмения придется на 08:16:49. Полное затмение начнется в 06:36:56 и завершится в 09:56:36. Явление полного затмения займет 3 часа 19 минут 40 секунд. Затмение будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, Австралии, Тихом океане, Индийском океане, Антарктиде. Затмение не будет наблюдаться на территории Азербайджана.

Второе солнечное затмение 2023 года произойдет 14 октября.