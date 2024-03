Рассмотрим связь между двумя событиями. Украинские военные нанесли очередной удар по российскому НПЗ. На этот раз по «Первому заводу» в поселке Полотняный Завод в Калужской области. Предприятие находится на расстоянии 300 км от границы с Украиной. Заметим, что это уже 11 удар по НПЗ.

Второе очень важное событие — прорыв в Белгородскую и Курскую области российских добровольцев из легиона «Свобода России», Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Назовем их для краткости легионерами. В двух областях идут жестокие бои, которые постепенно уходят от украинской границы вглубь российской территории. Уже военные объекты в Белгороде находятся под артиллерийским обстрелом.

Оба события отражают непреложный факт — война пришла на собственно российскую территорию и ее пламя будет обжигать все большие площади, села и города.

Ничего удивительного. Пришли воевать в чужую страну, получите тоже самое, но уже в своей. Иначе не бывает. Это только в розовых иллюзиях российского руководства было взятие Киева за три дня, а оккупация всей Украины за две недели. Вместо этого воевать пришлось уже больше двух лет и посылать во все столицы эмиссаров с предложениями мира, заморозки, перемирия и прочего.

Вернемся, однако, к прорыву в две области России. Обсуждать военный аспект происходящего нет особого смысла, так как оперативная обстановка очень быстро меняется и, кроме того, на этот раз минимум видеосвидетельств происходящего. Тем не менее, как утверждает российский анонимный телеграм-канал «Старше Эдды», «У диверсантов (так легионеров называют в России — авт.) очень серьезные силы: десятки единиц танков и бронетехники, тысячи бойцов, артиллерия, РСЗО и авиация (видимо речь идет о дронах — авт.).

Ясно одно — в отличие от прошлых рейдов российским войскам пока не удается отразить нападение и оттеснить легионеров обратно в Украину.

И это будет иметь не только военные, но и политические последствия.

Начнем с целей, которые преследовали легионеры, планируя и осуществляя прорыв в Россию. О некоторых они заявили открыто, хотя по мере их движения некоторые выходили на первый план.

Во-первых, не случайно рейд начался накануне голосования в так называемых президентских выборах. С самого начала легионеры заявили, что на освобожденной территории ничего подобного не будет.

Об этом четко сказал боец легиона «Свобода России» (ЛСР) Алексей Барановский. «Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах. Выборы — 15-17 марта, так что самые активные дни голосования еще впереди. Мы подготовили инструменты для наиболее эффективного участия в голосовании. Поэтому, думаю, минимум, на части Курской, Белгородской областей выборы не состоятся».

Даже чисто технически их провести невозможно. Местная власть мечется. Сначала призывают граждан не выходить на улицу и не покидать дома. К тому же закрыты все магазины и там под обстрелами точно нечего делать. В то же время мэр Белгорода призвал жителей приходить на участки и проголосовать. Так выходить из дому или не выходить. Как сказал герой Шекспира, to be, or not to be: that is the question?

Не проведение выборов даже на небольшой части российской территории, вообще говоря, ставит под вопрос весь избирательный процесс и как минимум его результат. Легитимность выборов и так довольно хлипкая. Европа и США их не признают, а тут еще и неполный территориальный охват. Небольшая территория не главный фактор. Важен принцип.

В Москве это прекрасно понимают и от этого сильно нервничают. Настолько, что Путин вынужден был затронуть эту проблему в одном из своих интервью рептильному телевидению. Внешне он от проблемы отмахнулся, но на сам деле, его это сильно заботит.

Во-вторых, создан крайне опасный для путинской власти прецедент неполного контроля всей российской территории. В прошлом это было с восставшей Чечней. Однако то национальная нерусская республика, а теперь речь идет о собственно русской, а не российской, территории.

Это сигнал для очень многих, в первую очередь на Северном Кавказе, где огонь сепаратизма придавлен, но не погашен. Как показали события в Башкирии в прошлом году там тоже не все спокойно даже внешне. Горючего материала много по всей бескрайней России. От Хабаровска до Курска.

В-третьих, пока идут бои, никто не поднимает вопрос о власти. Тем не менее, уже проскальзывают сообщения о так называемой серой зоне в южной части Белгородской и Курской областях. Это термин украинской войны и означает территорию между двумя сторонами. Ни одна из них ее не контролирует, но время от времени туда заходят диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Применительно к двум областям России можно с уверенностью говорить, что ряд сел и поселков уже в серой зоне. Там точно нет российской власти и вообще никакой власти нет. Легионеры что-то говорили об этом, но в горячке боев им пока не до этого.

Сюда же примыкает вопрос о власти официальной и то почему она не занимается подведомственными людьми. Легионеры обратились к властям, чтобы те организовали эвакуацию людей из зоны боев. И даже организовали гуманитарный коридор.

И что же? Власть никак не реагировала и тогда легионеры напрямую обратились к жителям и попросили тех, кто может уходить из опасных зон. Характерно, что в Белгороде сразу закрыли вокзал и прекратили железнодорожное сообщение.

И люди сами начали уходить. Есть данные областных властей, что из зоны боев в Белгородской области уже выехало более 7 тысяч (!) автомобилей. Если в каждом из них по три-четыре человека, то это около 30 тысяч. Данные из Курской области неполные, но речь идет о 1000 автомашин. При этом размах боев там более ограничен в пространстве.

Как это разительно отличается от того, как эвакуировали людей в Украине. До последней минуты под артиллерийскими обстрелами из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей людей вывозили. И российские войска никогда не создавали гуманитарных коридоров, наоборот, такие поезда нещадно обстреливались и бомбились. И тем не менее. Украинская власть все делала, чтобы людей вывезти. А российская первым делом закрыла вокзалы… Такая вот забота о людях. Впрочем, что от такой власти ожидать. Она убивает граждан Украины и своих нисколько не жалеет.

В-четвертых, военно-стратегическая цель. Рейд и боевые действия должны отвлечь часть российских войск от действий в Украине. Судя по всему, эта цель достигнута.

Всего на территории Белгородской и Курской областей находится 17 тысяч российских войск включая Росгвардию, пограничников и ФСБ. Последние оказались совершенно небоеспособными. При первых же выстрелах они буквально растворились во времени и пространстве. Некоторое сопротивление оказали части Росгвардии, но остановить легионеров они не смогли.

Буквально через не хочу пришлось задействовать так называемые резервы. Об этом было открыто сказано по российскому телевидению. Навряд ли при планировании рейда предполагалось, что какие-то части будут сняты с фронта. Это как говорится чревато непредсказуемыми последствиями. Тем не менее, даже переброска в Курск и Белгород, так называемые резервы уже помощь фронту. Они не появились там и тем самым не усложнили задачи украинскому командованию.

Российские войска готовятся к очередному наступлению. Из-за огромных потерь при предыдущих наступательных действиях им крайне необходимы резервы и теперь на какое-то время на них рассчитывать нельзя. Да и в каком виде они, в конце концов, окажутся на фронте та еще загадка. Вполне может быть, что в плачевном.

Подведем некоторые итоги.

В силу объективных причин ВСУ вынуждены перейти к активной обороне. При этом наряду с прямым отражением попыток российского наступления реализуется план асимметричной войны.

Именно частью его является нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре с целью уменьшить производство всех видов горючего и тем самым создать проблемы со снабжением им фронта. И не только.

Приближается посевная и в южных регионах России она уже началась. Нужны бензин и дизельное топливо, а также авиационный керосин для самолетов.

Вот и приходится решать задачу со многими неизвестными. Кому ГСМ давать в первую очередь. То ли фронту, то ли фермерам, то ли гражданской авиации, которая и так на ладан дышит. Военная, тоже требует много горючего.

В условиях, когда всем надо и никого невозможно обделить этот тришкин кафтан из горючего зашить просто невозможно. К тому же поврежденное оборудование все импортное и заменить его просто невозможно, так что снижение производства надолго и всерьез.

Удары нанесены по самым большим НПЗ. Они явно и значительно уменьшили производство, а некоторые совсем остановились. Иначе, почему остановлен экспорт нефтепродуктов. Так что задача не имеет хороших решений. К тому же легко предположить, что украинские удары по НПЗ продолжатся.

Из остановки экспорта следует уменьшение валютных поступлений, а уже за первые два месяца текущего года дефицит российского бюджета составил 92% от плана на год. Так что сразу после так называемых президентских выборов придется принимать непопулярные решения по эмиссии денег, что разгонит инфляцию, по повышению налогов не только на бизнес, но и на физических лиц, что навряд ли им очень понравится.

И наконец. Военные требуют мобилизации еще как минимум 500 тысяч человек. И на это тоже нужны деньги, очень много денег. И взять их можно только у подведомственного населения. Мало того, что забирают мужа, сына или брата, так еще и возросшие налоги заплати.

Рейд легионеров не совсем военная операция. У нее будут большие политические последствия.

В конце хотим рассказать о почти анекдотичной ситуации, но все очень серьезно.

Как пишет The Moscow Times, стало известно о резком увеличении спроса среди россиян на украинские паспорта и другие документы на черном рынке. По информации источников, россияне готовы заплатить до $10 тыс. за «абсолютно чистые» внутренние украинские документы. Покупателям обещаются документы, включая все необходимые отметки и штампы.

Официальные представители Европейского союза выражают обеспокоенность возможными последствиями этой тенденции и обещают принять меры для борьбы с незаконной торговлей документами.

Оказывается, что не нужен паспорт с российским двуглавым орлом, а требуется с украинским трезубом.