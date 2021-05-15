Выгодная война

Похоже, что очередное обострение на Ближнем Востоке вступило в завершающую стадию. Количество обстрелов территории Израиля из сектора Газа резко уменьшилось.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) нанесла мощный удар по инфраструктуре военного крыла ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, в течение 35 минут по 150 целям выпущено более одной тысячи снарядов.

Атака носила комбинированный характер. В ней участвовали 160 летательных аппаратов, танки и артиллерия, расположенные на территории Израиля, в прифронтовой зоне. Однако израильские части границу не переходили.

Целями атаки стали объекты подземной террористической инфраструктуры ХАМАС (так называемое «метро»), штабы, склады и заводы по производству оружия, пусковые установки. Судя по всему, одной из целей был высокопоставленный командир «Исламского джихада».

Разгром высшего и среднего звена военного руководства ХАМАС и других террористических группировок начинает сказываться. Ракетные обстрелы израильской территории становятся не только менее интенсивными, но и более дезорганизованными. По всем признакам военный пик конфликта пройден.

Если говорить о военной стороне, то стороны практически проверили ряд технологических моментов своих военных возможностей и организаций.

В последнем обострении в 2014 году израильская система ПВО «Железный купол» (Кипат барсель, Iron Dome) перехватила практически все ракеты, запущенные из сектора Газа. На этот раз было решено испытать предел возможностей Iron Dome в случае, если запускать ракеты залпами по несколько сотен штук. Именно этим объясняется столь высокая интенсивность обстрелов со стороны палестинцев.

Второй задачей являлось определение запаса ракет для перехвата, используемых Iron Dome. В арабской прессе, прежде всего палестинской, утверждалось, что этого запаса не хватит для перехвата большого количества выпущенных ракет, особенно запущенных большим залпом.

Ответ был получен достаточно быстро. Эффективность ПВО «Железный купол» была в очередной раз подтверждена. По разным данным она составила от 90% до 95%. Подобной системы в мире пока нет.

ЦАХАЛ тоже прошел проверку, во-первых, своих технологических возможностей и, во-вторых, командной инфраструктуры.

Постоянное боевое дежурство авиации, беспилотников, наземных ракетных комплексов дальнего действия, дивизиона дальнобойных САУ 155 мм, обеспечивает насыщенность поля боя сенсорами наблюдения, мгновенный и эффективный маневр огнем на всю глубину боевых порядков террористов.

Спецподразделения Израиля проводят оперативную работу под прикрытием в секторе Газа, выслеживая террористов в жилых кварталах.

Прошла практическую проверку и показала высокую эффективность система командно-ситуационных центров, состоящих из представителей всех силовых структур в заданном районе, сведенные в единый комплекс для взаимодействия, интеграции и высокой скорости обмена разведданными.

Такие центры обеспечивают кратчайшее время для реакции на изменение обстановки и выработки решений на огневое поражение целей. Управление осуществляется через тактические автоматизированные системы управления, через многоуровневую систему датчиков, интегрированных в электронное поле боя и через электронные системы управления огнем.

В очередной раз было продемонстрировано технологическое превосходство ЦАХАЛ, ведущего войну XXI века в отличие от противника, применяющего тактику навала, численного превосходства, хоть в живой силе, хоть в ракетных залпах.

Если от военных аспектов перейти к дипломатическим, то время и место нынешнего обострения, конечно, не случайны, а выбраны довольно тщательно. У обострения оказалось слишком много выгодополучателей.

В Палестинской автономии правит движение ФАТХ и его лидер Махмуд Аббас. Там уже 15 лет не было выборов и вот недавно они были в очередной раз отменены. Правящая группировка получает большие деньги от различных спонсоров и благополучно их разворовывает. Коррупция пронизала насквозь весь аппарат на Западном берегу реки Иордан, что вызывает серьезное недовольство местных палестинцев. Начавшееся обострение выгодно Аббасу и его клике, так как подводит легитимность под отмену выборов. Война и не до проведения избирательной кампании.

ХАМАС тоже был заинтересован несколько повысить свой рейтинг, изрядно подпорченный прошлыми провалами и последним неудачным конфликтом в 2014 году. К тому же Иран платит только в случае военных действий, так что ХАМАС просто вынужден воевать, чтобы не иссяк денежный поток из Тегерана и не только.

Никакой большой войны арабские лидеры и террористы не хотят и тем более доводить положение до наземной операции ЦАХАЛ. Так что у них есть все основания прислушаться к предложениям посредников из Катара и Египта при неизбежной торговле, которая всегда сопровождает подобные переговоры.

На израильской стороне тоже есть соответствующие интересанты. Первый — премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Ему не удалось сформировать правительство по итогам последних парламентских выборов, и теперь его политические оппоненты ведут переговоры, главная цель которых отстранить его от власти.

Разразился конфликт для Нетаньяху как нельзя кстати. Проявление жесткости сейчас на запросе у израильского общества. Проблема в том, что с таких же позиций выступает министр обороны и бывший начальник Генерального штаба трехзвездный генерал Бени Ганц. В свое время Нетаньяху фактически вытеснил его из политической сферы, и теперь у генерала появилась возможность на поле боя показать кто настоящий защитник народа и государства.

Для Нетаньяху это последняя возможность каким-то образом дотянуть до возможных пятых выборов в парламент и на волне патриотизма увеличить представительство своей партии «Ликуд». В противном случае ему реально угрожает тюрьма по многим уже оказанным обвинениям.

И, конечно, очень заинтересован в этой войне Иран. Тут дело, в общем-то, не в Израиле. Аятоллы прекрасно понимают, что воевать с последним они не могут по очень многим причинам.

Иранскому руководству очень хочется показать Вашингтону, что если не договоримся по ядерной проблеме и снятии санкций, то мы в состоянии нанести серьезный ущерб вашему ближайшему союзнику. Если договоримся, то сумеем ХАМАС быстро приструнить.

В Тегеране хотят понять, насколько прочен союз США и Израиля с учетом некоторого охлаждения их отношений в последнее время.

Такие расчеты иранского руководства не оправдаются, так как Израиль фактически нанес военное поражение ХАМАС и другим группировкам и предложил американцам не вмешиваться.

Более того, по мере развития конфликта в американской столице предпочли все-таки стать на сторону Израиля, хотя у президента Байдена довольно сложные отношения с Нетаньяху. Да и возможно скоро в Иерусалиме будет другое правительство и другой премьер.

Проявляет активность и президент Турции Эрдоган, но его заявления в поддержку палестинцев рассчитаны на внутреннее потребление. Он хочет зарекомендовать себя как твердый защитник палестинского дела. Это выгодная позиция, особенно на фоне политики его соперников. ОАЭ и ряд других мусульманских стран пошли на сближение с Израилем. Тем самым ОАЭ проигнорировали положение палестинцев.

Тем не менее, никакого активного вмешательства Турции в эти события не будет. Скорее всего, она усилит финансирование палестинских движений и этим все ограничится.

Скоро будет восстановлено status quo до нового обострения. И так будет продолжаться еще очень долго.