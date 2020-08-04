Арт — платформа из Баку в проекте знаменитого немца: выручкой поддержат местных художников

Независимая арт-платформа Ta(r)dino 6, основателем которой является известный азербайджанский куратор Асли Самедова, стала первым участником из СНГ проекта фотографа Вольфганга Тильманса.

Он — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных современных фотохудожников, чьи работы хранятся в коллекциях ведущих музеев мира. В 2000 году Тильманс стал первым иностранцем, получившим одну из самых престижных наград мира в области искусства — британскую Премию Тернера. В 2017 году его работа Freischwimmer 186, была продана на торгах Christie’s в Лондоне, за рекордные 328 тысяч долларов.

Как сообщает «Зеркало», в разгар пандемии, осознавая сложное положение культурных площадок, независимых арт -пространств и издательских организаций, Вольфганг Тильманс запустил проект 2020Solidarity, направленный на оказание поддержки творческим объединениям, которые столкнулись с проблемами, возникшими вследствие кризиса, спровоцированного СOVID-19.

В рамках этого проекта, благотворительный фонд Between Bridges, основанный Тильмансом, реализует печать постеров работ известных художников и фотографов со всего мира. С момента начала кампании к проекту примкнуло свыше 60 коллег Тильманса. Отобранные институции получают неограниченный тираж постеров, а вырученные средства могут быть использованы для продолжения работы.

Для участия в проекте 2020Solidarity Ta(r)dino 6, были отобраны принты с работами двенадцати современных авторов, включая работу самого Вольфганга Тильманса. Также это работы Джеффа Кунса, Нждека Акунили Кросби, Скотта Кинга, Мелани Бонажо, Марлен Дюма, Николь Айзенман, Андреаса Гурски, Хежи Шина, Гленн Лигон, Джиллиан Уэринг и Дэвид Войнарович.

В интервью «Зеркало» Асли Самедова сообщила, что ознакомиться с работами и заказать принт можно на сайте платформы tardino6.art. Сбор средств в поддержку Ta(r)dino 6 завершился 2 августа. В настоящее время постеры готовятся к печати.

«Постеры будут напечатаны в Берлине, до конца августа, командой Тильманса. А с сентября начнется рассылка владельцам», — заявила А.Самедова.

При этом она подчеркнула, что с учетом покупательской способности в стране в качестве еще одного жеста солидарности, для Ta(r)dino 6 было сделано исключение: в то время как в Европе и США подобные плакаты обмениваются на минимальные пожертвования в размере 50 € / £ 50 / $ 50, плюс доставка, эти же плакаты для жителей Азербайджана предлагаются в обмен на минимальное пожертвование в 50 AZN или €26 по текущему курсу, учитывая покупательскую способность и уровень средней заработной платы в €360.

«По решению команды Ta(r)dino 6, данная акция распространяется и на ряд стран СНГ: жители Беларуси, Грузии, Украины, России и стран Центральной Азии могут также воспользоваться спецпредложением и получить плакат в обмен на пожертвование в 50 AZN в перерасчете на валюту своей страны», — сказала куратор.

А.Самедова также сообщила, что на собранные средства Ta(r)dino 6 планирует продолжить поддерживать локальных художников проектом микро-комиссий и собрать необходимые средства для запуска образовательной и выставочной программы в Баку:

«20 постеров обеспечат месяц работы постоянного пространства Ta(r)dino 6 в Баку в Ичеришехер, где планируются выставки и показы фильмов азербайджанских и иностранных современных художников. Кроме того, команда Ta(r)dino 6 хотела бы провести второй выпуск проекта микро-комиссий. Художники будут приглашены к участию в проекте инстаграм-выставки, и каждому будет выплачен гонорар за участие — практика, которая редко практикуется в Азербайджане даже при участии в физических выставках», — сказала она.

Отметим, что арт-платформа Ta(r)dino 6, начавшая свою деятельность в 2019 году, активно занимается продвижением и поддержкой азербайджанских художников. За полтора года своего существования она заявила о себе рядом успешных проектов, как в Азербайджане, так и за рубежом. На данный момент проект Ta(r)dino 6 поддерживается иностранными коллегами и европейской ассоциацией арт-центров Trans Europe Halles (ТЕН), базирующейся в Швеции. В июне платформа выиграла конкурс на участие в первой ярмарке цифрового искусства CADAF, представив в павильоне ART x CADAF Online VR инсталляцию The Choice коллектива Hypnotica и Unknown Territory художницы Шалалы Саламзаде.