В лондонском дерби «Арсенал» обыграл «Челси» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Единственный гол на 63-й минуте встречи забил бразильский защитник «канониров» Габриэл.

«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до семи матчей (шесть побед, одна ничья). «Челси» не может одержать победу в чемпионате страны с 16 октября, когда в гостях обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 13 матчах. «Челси» идет седьмым, имея в активе 21 очко после 13 встреч.