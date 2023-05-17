Актер и звезда франшизы «Терминатор» Арнольд Шварценеггер в интервью The Hollywood Reporter рассказал, как поссорился с Джеймсом Кэмероном из-за культовой фразы «Я вернусь».

По словам артиста, знаменитая реплика Терминатора «I’ll be back» появилась случайно во время разногласий Шварценеггера и Кэмерона из-за произношения фразы. Актер вспомнил, что ему было неудобно произносить цитату целиком, поэтому он предложил сокращенную форму глагола.

«Ты сценарист? Это всего лишь одно слово. Не говори мне, как писать. Я же не говорю тебе, как играть», — ответил на это Кэмерон.

Шварценеггер в свою очередь возразил, что режиссер постоянно говорит ему, как играть. После этого Кэмерон попросил артиста произнести эту фразу в десяти разных вариациях. По итогам проб Кэмерону и Шварценеггеру удалось достичь компромисса, и они остановились на финальной версии культовой реплики Терминатора.