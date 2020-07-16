Армянской версии начала столкновений на границе не поверил даже Соловьев – ВИДЕО

В ходе очередного выпуска передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» российский телеведущий Владимир Соловьев высказался относительно напряженности, возникшей 12 июля на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении.

Отметим, что онлайн гостями Соловьева были посол Армении в Москве Вардан Тоганян и азербайджанский журналист, политический обозреватель # Ниджат Гаджиев.

Самым ярким моментом в передаче стало высказывание Соловьева о том, что якобы «военнослужащие вооруженных сил Азербайджана на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении»:

«Мы же серьезные люди! О каком «уазике» может идти речь? Армия Азербайджана блестяще оснащена, у них боевые ударные (вертолеты — ред.), существенные деньги вложены в военную технику, в подготовку бойцов, в переднюю линию удара. Какой «уазик» может отправиться на прорыв? Если армия Азербайджана пыталась прорвать границу, то каким «уазиком»? Это же невозможно по определению. Не может поехать «уазик» кого-то прорывать. Было столкновение в свое время в Карабахе, несколько лет назад (имеется в виду апрельская война — ред.), там никаких «уазиков» не было. Пошла бы боевая техника, пошли бы разведочно-диверсионные группы. Там и турки приложили руки к обучению азербайджанских спецназовцев. То есть они умеют, понимают, как вести боевые действия. Никаких «уазиков», производящих штурм и идущих на прорыв границы, невозможно себе представить», — сказал Соловьев.

«Все мы знаем, что оккупированные территории Азербайджана не входят в юрисдикцию Армении, и, соответственно, они не защищаются со стороны ОДКБ и даже военными соглашениями между Россией и Арменией. Почему Азербайджан «пошел» на обострение на этом участке, зная, что это приведет к напряжению в отношениях с Россией и ОДКБ? Соответственно, если бы мы начали боевые действия, то начали бы его в направлении Карабаха, где вся международная правовая база на стороне Азербайджана. Вопрос не в том, допустит Россия войну или нет, вопрос в том, что если бы Азербайджан инициировал это обострение, он бы это cделал в направлении оккупированных территорий», — сказал журналист #.

Как подчеркнул Ниджат Гаджиев, азербайджанское население не хочет оставлять этот конфликт будущим поколениям.

«Мне 30 лет, и я вырос уже с этим конфликтом. Мы не собираемся оставлять этот конфликт будущим поколениям, и поэтому готовы решать его любым способом: военным или мирным».

Посмотреть передачу можно по ссылке: