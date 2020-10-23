Армянский военнопленный подтвердил участие в боях курдских террористов

Армянский пленный признал факт участия в боях на стороне Армении наемников курдского происхождения.

Как сообщает АПА, Микаэлян Альберт Ерванди сказал, что родился 7 сентября 2001 года в городе Артик Ширакской области Армении.

«19 декабря 2019 года был призван на военную службу. Служил в городе Гюмри. Спустя 6 месяцев, когда обучился пользоваться «Фаготом», получил звание младшего сержанта. Спустя еще 6 месяцев меня перевели в воинскую часть в городе Мартуни. Там состоял в противотанковом батальоне. Там у нас постоянно проводились военные учения. В воинской части служили срочники, сверхсрочники, и 1500 наемников курдского происхождения. Там наемники получали ежемесячно 600 долларов США и они говорили только на своем языке. Отряды из 10-15 наемников изучали местные условия и готовились к боям», — сказал Микаэлян.