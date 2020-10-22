Армянский патриарх дал высокую оценку позиции Эрдогана по Карабаху

85-й патриарх армянской общины Турции Саак Машалян выразил благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за участие в церемонии прощания с известным армянским писателем, журналистом и депутатом от правящей Партии справедливости и развития Турции Маркаром Эсаяном.

Машалян отметил, что глава государства уделил внимание армянской общине в непростое время — на фоне событий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Агентство Анадолу.

«Трагические события на Кавказе не являются межрелигиозным конфликтом. Это даже не конфликт армянского и азербайджанского народов. Главное сейчас совместными усилиями сформировать основы для долгосрочной дружбы. В данной связи особую значимость представляют инициативы, озвучиваемые Турцией и лично вами, господин Эрдоган», — сказал патриарх в беседе с турецким лидером.