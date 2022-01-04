Удивительное рядом. Казалось бы, какое отношение имеет Армения, с грузом собственных неподъемных проблем, к происходящим ныне в Казахстане событиям? Логичный и честный ответ — никакого. Но мы уже не раз становились свидетелями того, как в РА своеобразно трактуют все, что в реальности к ним не имеет никакого касательства. Так произошло и на сей раз. Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что в воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Позднее акции были зафиксированы и на улицах других крупных городов страны. В Алматы днем в понедельник были перекрыты проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Заблокированы оказались не только сами площади, но и соседние улицы, включая проспект Назарбаева от проспекта Абая до улицы Жолдасбекова, а также улица Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. В городе наблюдалось значительное полицейское усиление, на этих улицах присутствовало много людей в штатском. В целом, добавлю, согласно распространяемой в соцсетях и мессенджерах информации, самые многочисленные митинги проходят в Актау (административный центр Мангистауской области) — здесь собралось порядка 16 тысяс человек, и в Жанаозене — около 10 тыс. протестующих.

На фоне всего этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе. Уже объявлено, что по поручению президента Казахстана правительство примет меры по ситуации в Жанаозене. Распоряжением премьер-министра Казахстана Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

«В целях исполнения поручения Главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», — говорилось в сообщении правительства страны. Кроме того, сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Отмечалось, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

Тем не менее, продолжаются массовые протесты в Казахстане: в Алматы перекрыты площадь Республики и прилегающие к ней улицы, в этом районе с перебоями работает интернет, сообщают местные СМИ. В Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались во вторник выходить на работу. Также в СМИ распространено видео, на котором показано, что — вахтовики с месторождения Каламкас идут пешком в Актау на митинг протеста.

В Жанаозене люди также продолжают собираться на площади, в палатках для них организовали завтрак. В пресс-службе ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) «Тенгизшевройл» подтвердили информацию о том, что рабочие нескольких субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении с целью поддержать митингующих жителей населенных пунктов Мангистау против подорожания сжиженного газа.

Количество работников, оставивших рабочие места, в ТОО «Тенгизшевройл» не уточнили. «В ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы ТОО.

На фоне всего происходящего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей страны, которые вышли на акции протеста после повышения цен на сжиженный газ. Обращение главы государства к митингующим опубликовано на его странице в Twitter. Токаев уточнил, что в Актау к работе приступила правительственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Администрации президента Казахстана. Членам комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в республике. Также работает Республиканский оперативный штаб. «Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — отметил Токаев.

Уверен, что в конечном итоге будет принято устраивающее всех, мудрое и правильное, решение. В любом случае, происходящее в Казахстане является исключительно внутренним делом граждан и руководства этой страны. Тем удивительнее видеть реакцию на происходящее в РК в армянских СМИ. Причем, тональность и «аргументы», приведенные ими, просто шокируют. Авторы этих публикаций на полном серьезе пишут про «капитуляцию» властей Казахстана перед митингующими.

Армянские СМИ уже пишут про неизбежность «свержения власти» в РК. Там решили вспомнить про «цветные революции» в Украине, Грузии, Кыргызстане, хотя в Казахстане нет ничего подобного. Но поди и достучись до «логики» армянских журналистов. И вот, издание «Арменианрепорт» решило вспомнить о ситуации в их стране сквозь призму происходящего в РК. Автор статьи на данном ресурсе сетует на то, что в 2018 году в результате «шашлычной революции» к власти в РА пришли национал-предатели и популисты, «по вине которых страна проиграла войну, потеряв две трети «Арцаха» (кавычки наши — А.Г.), погибли тысячи настоящих героев, а правители сейчас даже уже не стесняются случившегося».

Поразительный «полет мысли». Вроде бы сами армяне выходили на улицы, требовали и добились свержения режима Сержа Саргсяна. Сами они радовались и гордились победой Никола Пашиняна и его команды. Более того, даже после поражения в 44-дневной войне Пашинян и его партия получили большинство голосов на внеочередных парламентских выборах. Казалось бы, Армения имеет то, за что голосовала, к чему стремилась. Но каким-то парадоксальным образом СМИ этой страны умудряются раз за разом винить во всем происходящем в РА … другие страны. Достается всем — Азербайджану, Турции, Пакистану, Грузии, России, Израилю, порой США и даже Франции. Возмущаются всеми союзниками Армении по ОДКБ за их поздравления в адрес Азербайджана по случаю победы в войне, сетуют на НАТО. Теперь вот дошли до Казахстана.

Издание «Арменианрепорт», возмущаясь провалами своей власти, пишет о «необходимости напоминании о силе народного гнева тем, кто обрел власть в результате его всплеска в 2018 году». Указывая при этом, что «случившееся в Казахстане, где никогда не было даже зародышей демократического развития, это доказывает с невероятной очевидностью».