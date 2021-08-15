15 августа с 04:33 до 07:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

14 августа с 19:08 до 19:17 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

Ответным огнем противник был подавлен.