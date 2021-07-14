14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как передает Минобороны, в результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Марданлы Ибадулла Махсуд оглу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.