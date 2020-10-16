«Армянские миллиардеры зарабатывают на войне в Карабахе, торгуя оружием» — российский журналист

Карабахский конфликт имеет все предпосылки перерасти из локального конфликта в региональный с участием региональных и даже не региональных держав. Поэтому для многих стран, таких как Россия и Турция, есть риск быть вовлеченными в эту войну напрямую.

О карабахском конфликте, о поставках вооружения в Армению гуманитарными рейсами рассказал в интервью # известный российский журналист Максим Шевченко.

— Как вы оцениваете военную ситуацию в Карабахе? Насколько данный конфликт имеет перспективы расшириться и стать региональным с участием более крупных игроков?

— Карабахский конфликт имеет много уровней, как матрешка, и я насчитываю примерно 5 уровней. Первое – это конфликт между азербайджанцами и армянами, который является наследием распада Советского Союза и несет в себе трагические мифы начала 20 века, когда на развалинах Первой мировой войны создавались национальные государства, которые делили между собой землю. Я считаю, что тут легко достичь договоренности, достаточно подписать мирное соглашение, гарантирующее право на мирное сосуществование армян и азербайджанцев, гарантировать территориальную целостность Азербайджана, признать их незыблемость. Уже следующее поколение армян и азербайджанцев будут жить в мире, если даже это не будет на уровне государств. Потому что государство носит в себе интересы бюрократического кластера.

К примеру, возьмем армянскую сторону. Мы видим, что армян по всему миру больше, чем в самой Армении. То есть, не граждан республики Армения, которые участвуют в этом конфликте и информационно, и финансово, и политически — миллионы. Они проживают в России, во Франции, США, в странах Европы и даже в Турции. В одной России проживает больше армян, чем в самой Армении.

Тут еще нужно задаться вопросом, какую функцию выполняет государство Армения, и кого оно представляет? Почему с министром иностранных Азербайджана встречается министр иностранных дел Армении, хотя официально Армения не находится в состоянии войны с Азербайджаном. Армяне заявляют, что войну с Азербайджаном ведут некие «вооруженные силы Нагорного Карабаха», но при этом соглашения подписываются меж государствами, а государства, думаю, могут договариваться.

Третий уровень – это уровень региональной игры разных стран и организаций — России, Турции, Ирана, ЕС, Грузии. Интересы крупных региональных транснациональных компаний, газопроводы, нефтепроводы, региональное влияние. Тут тоже можно найти решение, потому что и Путин, и Эрдоган не заинтересованы в эскалации конфликта, поскольку конфликт может нести фатальные последствия и для России, и для Турции. Сотрудничество между Россией и Турцией — экономическое, культурное и даже военное, как мы видим, гораздо продуктивнее, чем война. Потому что нет таких вопросов и проблем, включая карабахскую, которая не решалась бы за столом переговоров.

Четвертый уровень – это интересы транснациональных финансовых спекулянтов. Есть миллиардеры, особенно армянского происхождения, которые не будучи гражданами Армении, вкладываются в эту войну. Они фактически посылают на убой молодое поколение армянского народа за интересы армянства. Сами эти люди живут в Монако, Ницце, Лондоне, Калифорнии, Сан-Франциско, Нью-Йорке. Они не живут ни в Гадруте, ни в Степанакерте ( Ханкенди), ни в Шуше. Но при этом они вкладываются в организацию военной идеологии и мобилизации армянства, и мобилизацию военного духа. Они, кстати, на этом и зарабатывают одновременно. Война для них является плюс ко всему способом заработка.

Таким образом, они ставят себя в положение гонимых, являясь миллиардерами и транснациональными спекулянтами. Они представляют себя несчастными жертвами геноцида, каковыми не являются по факту. Я считаю этих людей преступниками. Всех, кто зарабатывает на войне из транснационального пула, это, прежде всего армяне.

То же самое, нельзя сказать о богатых азербайджанцах, тех же Агаларовых, евреях по национальности, выходцев из Азербайджана Годе Нисанове и Зарахе Илиееве, они не зарабатывают на этой войне. Армянские миллиардеры зарабатывают на этом, торгуя оружием, даже сейчас они нелегально возят туда оружие. Крупнейшие торговцы оружия сейчас – это армяне.

Пятый уровень – это геостратегические и геополитические центры, которые не хотят прекращения карабахского конфликта, потому что он позволяет управлять Южным Кавказом. Южный Кавказ — это транзитный коридор между Азией и Европой. И пока в этом регионе идет война, контролировать огромные финансовые потоки легче. Так что, я вижу пять уровней конфликта. Пока народы не поймут, что не надо быть заложниками правящих верхушек и транснациональных спекулянтов глобальных игроков, они будут заложниками этой ситуации.

— В эти дни из России в Армению отправлено огромное количество гуманитарной помощи. Азербайджанская сторона сообщает, что под видом гуманитарной помощи в Армению полетели вооружения. Считаете ли вы, что соглашение в Москве о гуманитарном перемирии было передышкой для армянской стороны?

— Я сам лично не видел эту гуманитарную помощь. Обвинения, которые мы прочитали в азербайджанской прессе, очень серьезны, и они адресованы к погранслужбе и таможенной службе России. Если на самом деле гражданскими самолетами возится оружие, то это преступление, и российское государство должно пресекать подобное. Россия имеет право поставлять вооружения Армении как стране-члену ОДКБ военным бортами или бортами, которые заявляют себя как военные и которые поднимаются с военных аэродромов.

Если во Внуково, гражданском аэропорту идет погрузка военного груза, в том числе взрывающегося вещества, то это чудовищно. Из Внуково летает масса россиян, я сам часто пользуюсь этим аэропортом. Если мы находимся рядом с военной амуницией, которая может стать объектом случайной аварии, диверсионного акта, это есть перенесение войны в гражданский объект в России. Мне не хочется думать, что Россия потакает подобному транзиту оружия. Что касается военных бортов, то есть определенные договоренности в рамках ОДКБ, и Россия имеет обязательства. Поэтому поменять контракты с Арменией в сотрудничестве в этом направлении, пока нет возможности.

Такие же контракты Россия имеет и с Азербайджаном. На самом деле это очень легко проконтролировать. Достаточно Баку заключить соглашение с Тбилиси и посадить один из таких бортов для проверки этой самой гумпомощи. Грузия может посадить этот самолет на одном из своих военных аэродромов для того, чтобы проверить, что на его борту, и запретить полет над своей территорией тех бортов, которые они подозревают в перевозке оружия. Второй такой маршрут – это через территорию Ирана.

Нужно для начала сказать, что сейчас все отслеживается в мире. Это даже возможно через интернет. К примеру, в начале конфликта из Ростова вылетел военный самолет в Армению, который пролетел через Иран, но тут есть соглашения между Москвой и Ереваном по ОДКБ. Но если есть факты доставок вооружения через гражданские борты через Грузию, то тут нужно обращаться к грузинской стороне. Азербайджан имеет полное право спросить у Грузии, идет ли оружие через ее воздушное пространство в зону конфликта.