«Азербайджан давно стремится перенести обсуждение нагорно-карабахского конфликта на другую площадку, отмена встречи глав МИД в Стокгольме свидетельствует об этом. Этот процесс в первую очередь направлен на то, чтобы поставить под сомнение Минскую группу. Говорить о том, что Азербайджан вообще торпедировал этот процесс, уместно, однако четко видно, что азербайджанская сторона выводит процесс из формата Минской группы, что неприемлемо для армянской стороны».

Об этом в беседе с журналистами в парламенте Армении 7 декабря заявил секретарь фракции блока «Честь имею» Айк Мамиджанян. По его мнению, Азербайджан пытается вывести переговоры по Карабаху за формат сопредседательства МГ ОБСЕ. Он считает, что это давняя мечта Баку. Депутат напомнил, что после несостоявшейся встречи глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОСБЕ, последняя выступила с заявлением, где не было ничего нового. «Потом Баку сказал, что отменил встречу под эгидой МГ ОБСЕ из-за визита депутатов парламента Армении в Карабах. Можно представить, насколько слабы позиции Армении, что Азербайджан осмеливается на такой шаг», — добавил Мамиджанян.

Он повторил тезис о том, что под угрозой применения силы нельзя вести переговоры. «Власти Армении не понимают, что парламент может расчертить границы, за рамки которых правительство не имеет права выходить. Их шеф не наш шеф, он нам подотчетен. Они должны также понимать, что выражения о принадлежности тех или иных армянских территорий Азербайджану могут создать проблемы на многие годы вперед. Многие действия власти проводятся по логике, чтобы не разозлить врага», — заявил секретарь фракции, передает Aysor.

Судя по этим заявлениям высокопоставленного оппозиционного депутата, в Армении до сих пор уверены, что Азербайджан ведет с Арменией какие-то переговоры по будущему Карабаха. Хотя, казалось бы, за последний год уже не раз можно было понять из предельно ясных заявлений официального Баку, что ни с кем, в том числе с Ереваном, никто не собирается обсуждать судьбу территории Азербайджана, на которой временно размещен российский воинский контингент. Но в Армении думают, что всё обстоит как раньше – Минская группа организует встречи глав МИД, на которых те беседуют о решении нагорно-карабахского конфликта, и о будущем статусе Нагорного Карабаха.

Почему, отчего происходит такое недопонимание ситуации со стороны даже не рядовых граждан, а целых депутатов парламента Армении? Они продолжают верить в то, что даже после проигранной войны кто-то будет спрашивать у Армении, как быть со статусом НК. Чем это объяснить?

На эти вопросы #согласились ответить известные эксперты.

Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— Статус Карабаха является предметом спора с 1988 года. Поэтому просто так отказаться от этого Армения очевидно не может. Даже после поражения в войне есть реваншистские силы. И несмотря на наличие в правительстве Пашиняна людей, понимающих бесперспективность вопроса, они боятся говорить об этом публике.

Вызывает сожаление, что некоторые западные страны, сопредседатели Минской группы, тоже хотят сохранить вопрос статуса Нагорного Карабаха в повестке дня, и это, конечно, является инструментом управления Южным Кавказом – это давление на страны, кстати, не только на Азербайджан, но и на Армению тоже, если задуматься серьезно.

Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Армения до сих пор живёт мифами о том, что её кто-то будет поддерживать. Многолетние фейки об исключительности, многострадальности и единственном христианском государстве, которое до сих пор сражается со злыми турками и является некой передовой для всего светского мира, уже набили изрядную оскомину. И не только у России, но и у других стран, которые ранее жалостливо смотрели на страну, которая всем кричала, как её обижают. А по сути, армянские лидеры сами привели государство к катастрофе и думали, что МГ ОБСЕ создана на столетия именно для них. И не как организация, которая поспособствует разрешению разногласий для Еревана и Баку, а как защита только для них, единственных и последних крестоносцев Кавказа.

Позиция Баку по МГ ОБСЕ вполне понятна и очевидна. Эта организация оказалась мертворожденной и недееспособной. И именно поэтому Азербайджан предпринимает те шаги, которые считает нужными в данном контексте. Для Баку она ничего не сделала. Кстати отмечу, что несмотря на то, что Россия является её сопредседателем и продолжает на официальном уровне говорить о её значимости, не стоит слишком уж переоценивать подобное мнение. Именно Россия взяла на себя роль основного миротворца в карабахском конфликте и является главным модератором всех переговорных процессов. И это произошло на фоне полной обструкции остальных сопредседателей группы, что говорит о многом и прежде всего о том, что, сохраняя дипломатический пиетет, Москва понимает, что МГ ОБСЕ нуждается как минимум в реформации, а как максимум — в полной ликвидации.

Надежды Еревана на то, что МГ ОБСЕ поспособствует возрождению диалога о некоем статусе Карабаха, тщетны. Карабах — это Азербайджан, и, на мой взгляд, это понимают все заинтересованные стороны. Но надежды питают заблудших, тех кто до сих пор живёт мечтами о том, что им помогут в ущерб азербайджанским интересам. Не помогут, а если и помогут, то только чтобы сохранить лицо во время передачи остальных спорных территорий, которые сама Армения уже и не спешит отстаивать, понимая, что если ей не окажут помощь, то и нечего пытаться. На мой взгляд, в Армении сейчас нет ни одной реальной политической силы, которая сможет помешать Пашиняну в итоге привести государство к миру с соседями и разрешить все спорные вопросы. Все эти игры бесполезны и, более того, могут привести к потере государственности. Но так как Россия, как старший брат и союзник, не заинтересована в трагедии армянского народа, то она, вероятно, до конца будет помогать Еревану сохранить хотя бы мнимую государственность, не пускаясь во все тяжкие.