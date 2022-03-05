5 марта, с 00:40 до 00:50, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района, сообщает минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны.