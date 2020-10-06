Армянские банды либо покинут оккупированные земли, либо будут уничтожены

Лидер одной из ведущих политических сил Турции — Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели назвал ловушкой призывы к диалогу и прекращению огня в нынешних условиях в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщает Агентство Анадолу.

«Авторы подобных заявлений пытаются обмануть Азербайджана, добиться признания оккупации. Победа на поле боя станет залогом политического урегулирования и уступок страны-оккупанта. Вооруженные банды Армении либо покинут Азербайджан, либо будут уничтожены», — сказал Бахчели на заседании парламентской фракции ПНД.

Оппозиционный политик подчеркнул, что единственный путь мира на Южном Кавказе – безоговорочный вывод войск Армении с оккупированных земель Азербайджана.

«Флаг Азербайджана должен развиваться над Нагорным Карабахом. Иного выхода и пути разрешения нет. Турция была и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана»,- отметил Бахчели.

Политик назвал плодом больного воображения о переброске сирийцев в Нагорный Карабах.

Бахчели призвал также к устранению территориальных преград между Нахчыванской автономией и остальной частью Азербайджана. «В противном случае Армения продолжит угрожать автономии. Территориальное объединение с остальной частью республики усилит Нахчыван»,- сказал Бачхели.