Армянская сторона стягивает дополнительную боевую технику и живую силу к своим позициям в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района.
Как сообщает #, об этом говорится в информации, распространенной Министерством обороны Азербайджана.
Отмечено, что армянская сторона распространяет дезинформацию с целью создания почвы для дальнейших провокаций, и пытается создать неправильное мнение у международного сообщества: «Военное и политическое руководство Армении несет полную ответственность за сложившуюся напряженность и ее последствия».