Сегодня на заседании правового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат парламента Армении Владимир Варданян выдвинул необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Владимир Варданян заявил, что акция протеста азербайджанских неправительственных организаций, специализирующихся в экологической сфере, на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, якобы направлена на то, чтобы закрыть Лачинский коридор, прервать связь армян в Ханкенди с Арменией, вытеснить армян с этих территорий. Он пошел дальше и, не приводя никаких аргументов, попытался обвинить Азербайджан в создании угрозы «геноцида», провести параллели с процессами в Украине.

Как сообщает АПА, присутствовавший на заседании член делегации Азербайджана в ПАСЕ Камал Джафаров в своем выступлении назвал лицемерием попытку представителя Организации Договора о Коллективной Безопасности, Евразийского и Таможенного союзов — Армении провести параллели с Украиной.

Камал Джафаров отметил, что соответствующие структуры Азербайджана уведомили временно действующих на этой территории российских миротворцев о мониторинге месторождений золота “Гызылбулаг” и медно-молибденовых месторождений “Демирли”, прекращении незаконной эксплуатации, осуществлении мониторинга ущерба окружающей среде по различным направлениям. Позже в день мониторинга на этой территории российский олигарх преступник Рубен Варданян устроил провокацию с группой армян и помешал проведению мониторинга. Однако российские миротворцы не смогли или не захотели предотвратить эту провокацию. А теперь граждане Азербайджана, представители НПО, пользуясь свободой собраний, вызывают на встречу командующего российскими миротворцами Андрея Волкова. Камал Джафаров отметил, что пока Волков не явится на встречу, коридор останется закрытым. Поэтому причина, по которой коридор остается закрытым, — это сам Волков.

Член азербайджанской делегации в ПАСЕ Эркин Гадирли в своем выступлении отметил, что Лачинский коридор-не единственная дорога, есть более широкая новая магистраль. Эркин Гадирли отметил, что азербайджанская сторона построила эту дорогу, но армяне отказываются ее использовать. Отмечается, что эта территория контролируется российскими миротворцами, и что бы ни происходило в настоящее время, ответственность лежит на российских миротворцах. Эркин Гадирли отметил, что российские миротворцы создают условия для прохода любых лиц на эти территории без согласия Азербайджана. В качестве примера он привел то, что мэр Парижа, будучи кандидатом на президентских выборах во Франции, был допущен на территорию Азербайджана без разрешения официального Баку. Эркин Гадирли отметил, что стратегия армян должна заключаться в примирении с Азербайджаном и выводе российских войск с территории Армении, а российских миротворцев-из Карабаха. Потому что миротворцы не создают условий для возвращения азербайджанцев, вынужденно переселенных из Карабаха, для налаживания связи между двумя общинами. Учитывая все это, Эркин Гадирли подчеркнул, что последние претензии армянского депутата к Азербайджану совершенно необоснованны.

Отметим, что Владимир Варданян попросил Юридический комитет ПАСЕ подготовить проект резолюции по последним событиям. Однако эта просьба была отклонена из-за нарушения правил процедуры. Предложение Владимира Варданяна о том, чтобы председатель Юридического комитета ПАСЕ распространил предвзятое заявление, также не было принято.