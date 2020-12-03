Армянская оппозиция хочет сделать трехстороннее заявление более выгодным

Ванецян считает, что именно Манукян тот человек, который может сесть за стол переговоров и вести их от имени всей страны. Вместе с этим политик добавил, что оппозиция не намерена отклонять трехстороннее заявление по Карабаху от 9 ноября, однако будет стараться сделать его более выгодным армянской стороне.

«На предстоящем митинге Манукян выступит и представит свой подробный план действий», – сказал политик. По словам Ванецяна, в обществе налицо почти 100%-й консенсус, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти и эти настроения отражаются в парламенте тоже. Сейчас есть необходимость в новом премьере, однако нужно усилить механизмы общественного давления, тогда в сжатые сроки депутаты выйдут за пределы своих внутренних страхов и проголосуют за кандидатуру Манукяна.