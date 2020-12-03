Армянская оппозиция хочет сделать трехстороннее заявление более выгодным

Кандидатом на пост премьер-министра Армении от 17 оппозиционных партий выдвинут экс-глава Общественного совета Армении Вазген Манукян, сообщил, по информации «Спутник-Армении» лидер партии «Отечество», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян.
«Мы решили выдвинуть его кандидатуру, поскольку у него есть опыт, он прошел серьезный путь, которые необходимы сейчас стране. Он в случае избрания премьером прекратит свою партийную деятельность, организует внеочередные выборы, в которых сам участвовать не будет и не станет поддерживать какую-либо политическую силу», — сказал Ванецян.

Ванецян считает, что именно Манукян тот человек, который может сесть за стол переговоров и вести их от имени всей страны. Вместе с этим политик добавил, что оппозиция не намерена отклонять трехстороннее заявление по Карабаху от 9 ноября, однако будет стараться сделать его более выгодным армянской стороне.

«На предстоящем митинге Манукян выступит и представит свой подробный план действий», – сказал политик.

По словам Ванецяна, в обществе налицо почти 100%-й консенсус, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти и эти настроения отражаются в парламенте тоже. Сейчас есть необходимость в новом премьере, однако нужно усилить механизмы общественного давления, тогда в сжатые сроки депутаты выйдут за пределы своих внутренних страхов и проголосуют за кандидатуру Манукяна.

| 2020-12-03T18:04:58+04:00 3 декабря 2020, 18:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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