Армянская оппозиция намерена провести крупный митинг

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян подтвердил сообщения об очередной встрече оппозиционных лидеров «Движения по спасению родины».

В интервью Sputnik Армения Сагателян заявил, что руководители политических сил, входящих в состав движения — в лице Вазгена Манукяна, Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Артура Ванецяна и т.д. периодически встречаются, обсуждают текущую ситуацию, предстоящие программы. Он заявил, что такие обсуждения носят рабочий характер.

«Движение по спасению родины» 20 февраля намерено провести крупный митинг, практически первый в этом году. По словам Сагателяна, оппозиция ожидает, что ей удастся собрать широкие народные массы. Раскрывать какую-либо тактику политик не стал, заявив, что решения будут приниматься в зависимости от обстановки. На наш вопрос, изъявляли ли желание Саргсян и Кочарян выступить на митинге, Сагателян ответил отрицательно.