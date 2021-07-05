Что и требовалось доказать. Новость о том, что 3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах, вызвала ожидаемую истерику со стороны противников нынешней армянской власти.

Напомню, кстати, что в качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек. Так вот и эта новость стала поводом для грусти, посыпания головы пеплом со стороны тех, кто гордо именует себя армянской оппозицией, в реальности же всего-навсего торговцы иллюзиями.

Одним из таковых является депутат армянского парламента от партии с комичным в реальных условиях названием «Процветающая Армения» Арман Абовян. Он сделал запись на своей странице в Facebook. Пафоса в этом посте было не меньше, чем глупости. Что, впрочем, привычное для Армана состояние. Он, к примеру, умудрился заявить, что официальный Ереван сдал армянские «государственные тайны в качестве арендной платы», после чего решил задать вопрос правительству своей страны.

«Надеюсь, вы понимаете, что подверглись шантажу и согласились на азербайджанскую схему купли-продажи жизни пленных, вместо того, чтобы мы таким же образом взяли в плен несколько десятков азербайджанцев и просто обменяли их? Теперь вопрос: А что помешает в дальнейшем азербайджанцам вновь взять в плен армян, требуя взамен новых уступок? Уверен, что азербайджанцы выжидают удобное время, чтобы вновь попытаться взять в плен граждан РА, поскольку бесхребетные власти Армении уже согласны играть по бесчеловечным правилам азербайджанцев. Будущее есть… Наслаждайтесь, пока вы не в плену», — написал А.Абовян.

Тут, что называется, бред с первого до последнего слова. Начнем с повторения очевидной истины — Азербайджан пошел на гуманный шаг, выдав Армении 15 военнослужащих, которые были задержаны после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. То есть, наша страна имела все основания не выдавать их. Но, речь идет о получении взамен на 15 армянских военнослужащих карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах. Это позволит быстрее разминировать данные обширные территории, избежав гибели тысяч человек. Плюс, это ускорит процесс возвращения в родные края вынужденных переселенцев.

Идем далее. Арман, который на протяжении 44-дневной войны, преспокойно отсиделся в Ереване и не осмелился сунуться в Карабах, теперь фантазирует о «захвате в плен азербайджанских военнослужащих». Он прекрасно понимает реальный баланс сил и наверняка в курсе того, что с поля боя во время 44-дневной войны дезертировало 10.000 армянских «вояк». Наверняка он видел и кадры с поля боя, когда наша армия уничтожала «непобедимых».

В этих условиях, зная о реальном состоянии остатков армянской армии, рассуждения о возможности взять в плен азербайджанских военнослужащих — примитивная бравада. Могли бы — взяли бы. Нет у армянской стороны на то сил. Она даже собственные границы охранять не в силах. Так что, солгал Абовян — глупо, но привычно. При этом, он закатил истерику, указывая на то, что в плен могут быть взяты новые армянские диверсанты.

Могут, если они попытаются совершить диверсии, заложить новые мины или проникнуть на наши территории. Вроде бы все тут просто — не хотите попасть в плен, так не совершайте попыток диверсии. Но такая очевидная мысль находится вне понимания Абовяна. Он хочет и рыбку съесть и неприятностей имиджево-физического характера избежать. Арман реально пытается уверить себя и мир в том, что можно безнаказанно готовить диверсионные акты. Что он там курит?!

С другой стороны, показательно паническое настроение этого представителя партии, которую возглавляет олигарх Царукян, известный, как «Тупой Гаго». Быть членом партии носителя такого погоняла — сомнительная слава. Но, Абовян не тот, кому стоит беспокоиться об имидже. Ведь, ранее он был на посылках у Андраника Манукяна, в бытность того послом Армении в Украине.

Манукян, до назначения в Украину, был известен под «дипломатической» кличкой «Сервизи Андо». Бывший чернорабочий Разданского цементного завода, сделавший состояние и карьеру благодаря погружению в криминальный мир, с 2001 по 2008 годы был министром транспорта Армении. А в последующие два года — советником Сержа Саргсяна. В Украине он откровенно провалился и был с позором снят с должности посла.

И вот у этого прохиндея в советниках ходил тот самый Абовян. Арман, помнится, организовывал поездки на оккупированные территории нашей страны украинских журналистов. Было тогда же размещено в соцсетях фото, на котором сам Абовян красуется вместе с журналистом «Фактов» Ярославом Марченко и оператором Александром Кулаковым, на фоне монумента «Мы — наши горы», что на въезде в Ханкенди.

Прекрасно помню, сколько самоуверенности и самодовольства тогда было в речах Абовяна. Сейчас же он не стесняется признаваться в своем страхе перед силой азербайджанской армии, которая, как вытекает из его же слов, легко может пленить нужное количество армянских солдат. О чем это говорит? О том, что даже А.Абовян, несмотря на долгое нахождение под «Тупым Гаго», начинает прозревать. Еще немного и он, не удивлюсь, признает способность Азербайджана вернуть и Ханкенди. И не он один. Далеко не он один.