Армяно-азербайджанское противостояние в России: чего добивается внештатный советник губернатора Астраханской области

В связи с военной провокацией Армении на товузском направлении армяно-азербайджанской границы азербайджанцы, проживающие в разных странах, провели акции протеста, которые обернулись инцидентами в Лос-Анджелесе и Брюсселе. Не миновала эта негативная тенденция и Россию. Больше всего в этих событиях привлекает внимание заявление различных деятелей армянского происхождения. Например, глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян заявил, что «позиция армян в этом вопросе простая — недопустимы провокации, а также ограничение чьих-либо прав».

Но Абрамян забывает, что на своей Фейсбук-странице САР сделал запись о том, что «президент Азербайджана Ильхам Алиев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы делают все, чтобы превратить Россию в Сумгаит». А на официальном сайте САР уже много лет публикуют провокационные и оскорбительные материалы в адрес Азербайджана.

На фоне возникшей напряженности решил заявить о себе и внештатный советник губернатора Астраханской области, председатель Совета регионального отделения партии «РОДИНА» и член общественной палаты муниципального образования «Город Астрахань» Карен Григорян. Этот известный в Астраханской области своей одиозностью деятель запомнился азербайджанцам тем, что в феврале 2018 года на своей Фейсбук-странице опубликовал пост с оскорблениями в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Григорян написал, что Ильхам Алиев «несет бредовую ересь» и «ему неплохо было бы изучить историю, как своей страны, так и Армении» прежде чем заявлять о том, что Ереван является исторической территорией Азербайджана.

Оскорбления в адрес президента Азербайджана, к тому же являющегося почетным гражданином Астрахани, остались без должного внимания со стороны официальных лиц Астраханской губернии. Вскоре Григорян поняв, что совершил глупость, удалил свой пост в соцсети, под которыми его соплеменники уже опубликовали оскорбления в адрес Ильхама Алиева и азербайджанцев.

А сейчас неугомонный Григорян уже на своей Инстаграмм-странице высказался по поводу стычек в России между азербайджанцами и армянами.

«Вчера в Москве царил лёгкий хаос, вызванный нападениями отдельных отмороженных молодых граждан азербайджанского происхождения на армян. На видео, на которых хорошо заметно, как хулиганы, переговариваясь на своем языке, избивают армян, оказавшихся против них в одиночку. По беспределу был избит пожилой армянин. Все 3 видео были опубликованы на странице одного из блогеров — Камиля Зейналы. И из -за его призывов к землякам в Москве, начались массовые избиения армян толпами отмороженных молодых азербайджанцев», — написал он.

Почему-то Григорян в качестве причины инцидентов привел призыв азербайджанского блогера, а не нагорно-карабахский конфликт, на фоне которого в последние дни на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения. Именно власти Армении, имитирующие свое участие в переговорном процессе и стремящиеся этим сохранить статус-кво, совершили очередную провокацию против Азербайджана на границе.

А когда проживающие в разных странах азербайджанцы вышли на улицы, протестуя против продолжающейся свыше 30 лет армянской агрессии, на них были совершены нападения. Примечательно, что в Брюсселе армяне, одетые в футболки с надписью террористической организации ASALA, напали толпой на одного азербайджанца.

Григорян однобоко трактует инциденты в России, забывая о том, что армяне также совершили нападения на азербайджанцев. В частности, на московский ресторан «1001 ночь», украв из кассы крупную сумму денег. Он называет азербайджанцев «отмороженными», ни словом не обмолвившись о нападениях армян. С его слов уже понятно, что он видит в качестве виновников в инцидентах только азербайджанцев.

В конце своего поста Григорян призывает «наши народы не вестись на подобные провокации отдельных отмороженных личностей, сохранять спокойствие». Интересный призыв на фоне его оскорбительного отношения к азербайджанцам. Это больше смахивает на обвинения и разжигание межнациональной розни, чем призыв к благоразумию. Своей провокацией Григорян скорее всего разжигает пламя ненависти к азербайджанцам, нежели хочет добиться мира.